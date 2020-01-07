Какая погода ожидается в Ганцевичах на ближайшие дни?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Климатическая зима в стране еще не наступила. Синоптики предупреждают, что не стоит ждать ее и на этой неделе.

Температура воздуха до конца недели днем составит от +1 до + 6 градусов тепла. Сегодня ночью ожидается мороз до минус пяти градусов. Во все остальные дни продержится плюсовая температура. А с четверга по воскресенье синоптики обещают дождь.

В понедельник, 13 января, ожидается штормовое предупреждение, порывы ветра будут доходить до 15 м/с. Во вторник и среду обещают солнце.





Подготовила Виктория Павлюченко по материалам gismeteo.by

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