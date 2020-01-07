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В Минске задержали грабителей торговых автоматов

08.01.2020 10:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске задержали грабителей торговых автоматов
МВД Республики Беларусь

Так и не взломав паркомат, мужчины скрылись. Их розыском занялись правоохранители.

Сыщики установили 39-летнего ранее судимого за кражу неработающего минчанина и 15-летнего девятиклассника одной из столичных школ. Их задержали на автовокзале: они планировали отправиться в Россию, сообщили в МВД.

У нарушителей были обнаружены и изъяты пневматический пистолет и инструменты для взлома.

Предположительно задержанные могут быть причастны к краже денег из более чем десятка кофейных и вендинговых аппаратов в Минске. 

В Минске задержали грабителей торговых автоматов
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Теги: Минск
 
 
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Двое неизвестных вскрывали паркомат в торговом центре по улице Уманской. Их пытался остановить сотрудник службы безопасности ТЦ, но на него наставили пистолет.
 
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