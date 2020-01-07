В Минске задержали грабителей торговых автоматов

Так и не взломав паркомат, мужчины скрылись. Их розыском занялись правоохранители.
Сыщики установили 39-летнего ранее судимого за кражу неработающего минчанина и 15-летнего девятиклассника одной из столичных школ. Их задержали на автовокзале: они планировали отправиться в Россию, сообщили в МВД.
У нарушителей были обнаружены и изъяты пневматический пистолет и инструменты для взлома.
Предположительно задержанные могут быть причастны к краже денег из более чем десятка кофейных и вендинговых аппаратов в Минске.