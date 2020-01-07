В Слуцке мужчина застрелился из травматического оружия

Источник материала: Слуцк Город







Вечером 7 января на 102 поступил звонок от бригады скорой помощи о том, что мужчина в возрасте около 55 лет собирается покончить жизнь самоубийством. Информацию об этом кратко подтвердил заместитель начальника Слуцкого РОВД Александр Станкевич.

Из собственных источников SG стало известно, что по приезду сотрудников милиции к частному дому в деревне Малое Журово мужчина уже совершил выстрел себе в область лица из травматического пистолета. По предварительной информации, уговоры милиции, сотрудников скорой помощи и родственников не помогли, и мужчина выстрелил в себя снова. Второй выстрел стал смертельным.

В каком физическом состоянии находился погибший, в настоящий момент достоверно не известно. Обстоятельства трагедии уточняются в Следственном комитете.

Отметим, изготовление, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия травматического действия в Беларуси запрещены.



Slutsk-Gorod.by

фото носит иллюстративный характер, источник: guns.allzip.org

