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В Слуцке мужчина застрелился из травматического оружия

08.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке мужчина застрелился из травматического оружия

Вечером 7 января на 102 поступил звонок от бригады скорой помощи о том, что мужчина в возрасте около 55 лет собирается покончить жизнь самоубийством. Информацию об этом кратко подтвердил заместитель начальника Слуцкого РОВД Александр Станкевич.

Из собственных источников SG стало известно, что по приезду сотрудников милиции к частному дому в деревне Малое Журово мужчина уже совершил выстрел себе в область лица из травматического пистолета. По предварительной информации, уговоры милиции, сотрудников скорой помощи и родственников не помогли, и мужчина выстрелил в себя снова. Второй выстрел стал смертельным.

В каком физическом состоянии находился погибший, в настоящий момент достоверно не известно. Обстоятельства трагедии уточняются в Следственном комитете.

Отметим, изготовление, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия травматического действия в Беларуси запрещены.


Slutsk-Gorod.by
     фото носит иллюстративный характер, источник: guns.allzip.org

 
 
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7 января на 102 поступил звонок от бригады скорой помощи о том, что мужчина в возрасте около 55 лет собирается покончить жизнь самоубийством. Информацию об этом кратко...
 
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