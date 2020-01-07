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В Слуцке мужчина застрелился из травматического оружия
08.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Вечером 7 января на 102 поступил звонок от бригады скорой помощи о том, что мужчина в возрасте около 55 лет собирается покончить жизнь самоубийством. Информацию об этом кратко подтвердил заместитель начальника Слуцкого РОВД Александр Станкевич.
Из собственных источников SG стало известно, что по приезду сотрудников милиции к частному дому в деревне Малое Журово мужчина уже совершил выстрел себе в область лица из травматического пистолета. По предварительной информации, уговоры милиции, сотрудников скорой помощи и родственников не помогли, и мужчина выстрелил в себя снова. Второй выстрел стал смертельным.
В каком физическом состоянии находился погибший, в настоящий момент достоверно не известно. Обстоятельства трагедии уточняются в Следственном комитете.
Отметим, изготовление, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия травматического действия в Беларуси запрещены.
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7 января на 102 поступил звонок от бригады скорой помощи о том, что мужчина в возрасте около 55 лет собирается покончить жизнь самоубийством. Информацию об этом кратко...
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