Новогодний праздник для детей и взрослых на Ратушной площади

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Ярким и запоминающимся стал новогодний праздник 1 января наступившего года на Ратушной площади Несвижа для жителей города.

Восторженные взгляды и отличное настроение юных несвижан были красноречивее любых слов. Ребята и взрослые вместе со сказочными героями совершили волшебное путешествие в сказочную страну, победив все происки Бабы Яги.





Дед Мороз со Снегурочкой приятно удивили зрителей не только играми и забавами, но и сладкими призами.

Новогодний праздник на Ратушной площади в первый день года — давняя традиция, инициируемая управлением по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.

Сказочные герои — Лунтик, Пчеленок, Шарик, Матроскин, Снежная Королева — смогли окунуть свыше 50 детей в новогоднюю сказку, наполнив детские сердца добрым и светлым чувством.

С наступившим всех Новым годом, счастья и благополучия вашим семьям!

Анна БОГДАН,

заведующий сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.