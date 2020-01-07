ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогодний праздник для детей и взрослых на Ратушной площади

08.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ярким и запоминающимся стал новогодний праздник 1 января наступившего  года на Ратушной площади Несвижа для жителей города.

Восторженные взгляды и отличное настроение юных несвижан были красноречивее любых слов. Ребята и взрослые вместе со сказочными героями совершили волшебное путешествие в сказочную страну, победив все происки Бабы Яги.

Новогодний праздник для детей и взрослых на Ратушной площади

Дед Мороз со Снегурочкой приятно удивили зрителей не только играми и забавами, но и сладкими призами.

Новогодний праздник на Ратушной площади в первый день года — давняя традиция, инициируемая управлением по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.

Сказочные герои — Лунтик, Пчеленок, Шарик, Матроскин, Снежная Королева — смогли окунуть свыше 50 детей в новогоднюю сказку, наполнив детские сердца добрым и светлым чувством.

С наступившим всех Новым годом, счастья и благополучия вашим семьям!

Анна БОГДАН,

заведующий сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ярким и запоминающимся стал новогодний праздник 1 января наступившего  года на Ратушной площади Несвижа для жителей города. Восторженные взгляды и
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцке мужчина застрелился из травматического оружия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика