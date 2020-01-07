Турнир по мини-футболу на призы Сергея Кисляка прошел в Каменце

Источник материала: Навiны Камянеччыны

28 декабря прошел турнир по мини-футболу на призы нашего земляка, мастера спорта международного класса Республики Беларусь по футболу Сергея Кисляка.

Это уже седьмой по счету открытый турнир. В минувшую субботу он собрал в спортивном зале СДЮШОР «Пуща» команды Высоковской и Турнянской средних школ и школ №1, №2 г.Каменца. Поддержать юных спортсменов пришли председатель райисполкома Валентин Зайчук, его заместитель Денис Шпак, председатель РО «Белая Русь» Людмила Журавлева, первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Марина Цыбуля, а также родители, учителя и многие неравнодушные к футбольной жизни района каменчане.





Еще до начала турнира в спорткомплексе было многолюдно. И неудивительно: когда еще представится возможность получить автограф игрока команды «Динамо-Брест» и сделать фото с легендарным кубком футбольного клуба – чемпиона страны?

Турнир начался с игры команд Турнянской СШ и СШ №1 г.Каменец. После напряженной борьбы первенство одержали футболисты из Турны. Их соперниками в следующем матче были учащиеся из СШ №2. В этот раз победа была за каменчанами. Следующими на футбольное мини-поле вышли игроки из Высокого. Видимо, поражение в предыдущей игре стимулировало ребят из Турнянской СШ: соперников они разгромили со счетом 8:1.

В решающем матче на поле сошлись команды из СШ №1 и СШ №2. До последних секунд первого тайма сохранялась интрига, поэтому последующие минуты были по-нас­тоящему напряженными. После серии атак победителями в футбольной схватке вышли ребята из СШ №2.

Сразу после небольшого перерыва огласили результаты. На четвертом месте турнирной таблицы расположилась команда Высоковской СШ, почетное третье место у ребят из СШ №1 г.Каменец, сереб­ряными призерами турнира стали учащиеся Турнянской СШ. Чемпион седьмого открытого турнира по мини-футболу – СШ №2 г.Каменец, тем самым ребята подтвердили свой титул, ведь в прошлом году они были победителями в аналогичном турнире.

Лучшим игроком турнира и нападающим был признан Вениамин Никончик, защитником – Антон Ласкевич, бомбардиром – Михаил Гомзюк, вратарем – Артур Грицук, самым юным лучшим игроком назван Даниил Селиванов.

Команды-призеры, а также лучшие игроки турнира были отмечены грамотами, кубками, медалями, личными призами от Сергея Кисляка, а также сладкими подарками от РО «Белая Русь», ценными призами от райисполкома.

БЛИЦ-ОПРОС

Как оценил игру сам профессионал, узнали у мастера спорта международного класса, члена Национальной команды Республики Беларусь, участника Чемпионата Европы, серебряного призера, иг­рока ФК «Динамо-Брест» Сергея Кисляка:

– Игра очень интересная: немало было напряженных моментов, борьба за первенство разыгралась нешуточная, думаю, это почувствовали и болельщики.

– Среди команд были фавориты?

– В начале турнира был впечатлен игрой ребят из Турны, но, видимо, им не хватило азарта. Хотя в дальнейших турах они показали себя как слаженная команда. Достойно выс­тупили чемпионы нынешнего турнира.

– На что обратить внимание нашим футболистам?

– Для них есть универсальный совет: стараться, тренироваться, работать над собой и оставаться хорошими людьми. Находить время для тренировок и не забывать об учебе. Золотая медаль у футболис­та – не редкость!

– Какие впечатления от возвращения на малую Родину?

– Меня здесь очень тепло встретили. Все, как один, желают удачи в следующем футбольном сезоне, поздравляют с чемпионством, немало прозвучало слов благодарности… Да и к привезенному кубку Беларуси по футболу многие относятся трепетно, понимая, какие усилия были приложены многими людьми! В новом году землякам желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и мира в домах.

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За предоставление зала СДЮШОР «Пуща» организаторы турнира благодарят директора Олега Кирилюка. Отдельная благодарность – главному судье соревнований и организатору турнира Анд­рею Мушицу, председателю РО «Белая Русь» Людмиле Журавлевой и первому секретарю РК ОО «БРСМ» Марине Цыбуле, председателю Каменецкого райпо Ивану Голубковичу.





































Наталия КОВПАНЬКО.