|
В Тегеране разбился украинский самолёт, в котором находились 176 человек. Появилось видео c места крушения
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Утром 8 января в Тегеране разбился украинский самолёт, в котором находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Как
Согласно
По
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тегеране разбился украинский самолёт, в котором находились 176 человек. Появилось видео c места крушения
Новости Украины. Утром 8 января в Тегеране разбился украинский самолёт, в котором находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)