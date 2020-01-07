Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли белорусы на борту разбившегося украинского самолета

Источник материала: Виртуальный Брест

Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли в числе пассажиров разбившегося украинского самолета граждане Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.





Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились не менее 170 человек, упал сегодня рано утром вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев. По информации СМИ, все, кто находился на борту украинского лайнера, погибли.





Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" с 180 пассажирами разбился в Иране, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на CNN .

Сообщается, что Boeing 737, перевозивший 180 пассажиров, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром по местному времени.





Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.