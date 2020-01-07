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Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли белорусы на борту разбившегося украинского самолета
08.01.2020 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли в числе пассажиров разбившегося украинского самолета граждане Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.
Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились не менее 170 человек, упал сегодня рано утром вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев. По информации СМИ, все, кто находился на борту украинского лайнера, погибли.
Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" с 180 пассажирами разбился в Иране, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на
Сообщается, что Boeing 737, перевозивший 180 пассажиров, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром по местному времени.
Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.
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