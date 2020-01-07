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Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли белорусы на борту разбившегося украинского самолета

08.01.2020 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли в числе пассажиров разбившегося украинского самолета граждане Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского МИД.

Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли белорусы на борту разбившегося украинского самолета

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились не менее 170 человек, упал сегодня рано утром вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Он направлялся в Киев. По информации СМИ, все, кто находился на борту украинского лайнера, погибли.

Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли белорусы на борту разбившегося украинского самолета

Самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" с 180 пассажирами разбился в Иране, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на CNN.

Сообщается, что Boeing 737, перевозивший 180 пассажиров, потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране сегодня рано утром по местному времени.

Посольство Беларуси в Тегеране выясняет, были ли белорусы на борту разбившегося украинского самолета

Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.

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