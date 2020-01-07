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Стало известно, какими именно ракетами Иран атаковал базы США в Ираке

08.01.2020 11:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110. Об этом сообщили телеканалу NBС ряд экспертов, в том числе из Института международных исследований Мидлбери, пишет Lenta.ru.


Фото: farsnews.com

Ракеты Qiam-1 являются модернизированной версией ракет Scud, разработанных в Ираке и применявшихся в ходе войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах. Иранские Qiam-1, в отличие от своего предшественника, имеют систему наведения и работают на жидком топливе. Тегеран использовал их для атаки на террористов «Исламского государства» в 2017 году.

Ракеты Fateh-110, согласно данным противоракетной обороны США, являются баллистическими ракетами малого радиуса действия.

Кроме того, в расследовании NBC утверждается, что американские военные в Ираке получили предупреждение о том, что по ним выпустили ракеты с территории Ирана.

Ракетный удар был совершен в ночь на среду, 8 января. Тегеран назвал его ответом на убийство в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

 
 
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