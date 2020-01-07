В Лас-Вегасе дебютировал электрокар Sony Vision-S

Источник материала: Tut.by

Пожалуй, эта машина стала одним из сюрпризов открывшейся вчера выставки CES в Лас-Вегасе — японская компания Sony привезла туда свой… электрокар! Правда, это всего лишь концепт-кар — называется он Vision-S.





По большому счету, Sony создала для Vision-S всю электронную начинку, включая и автопилот с 33 датчиками и сенсорами, отвечающий второму уровню автономности. По словам разработчиков, в основе электромобиля Sony лежит «новая электрическая платформа», созданная инженерами австрийской компании Magna Steyr. Кроме того, разработать машину для Sony помогали такие фирмы, как Bosch, ZF, Continental, Nvidia и Qualcomm.





За движение отвечают два электромотора, развивающие в сумме 544 лошадиных силы и позволяющие седану разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Заявленная максимальная скорость — 240 км/ч, прочих параметров японцы не раскрывают.









В салоне Vision-S — царство дисплеев, включая два экрана, которые показывают изображение с боковых камер заднего вида. Еще одна «фишка» концепта — аудиосистема 360 Reality Audio с эффектом пространственного звучания и встроенными в сиденья динамиками.





Пока неясно, имеются ли у Sony планы по серийному выпуску такого электромобиля — не исключено, что Vision-S так и останется выставочным шоу-каром.