«Дылды» и «Смерш». 10 лучших российских сериалов 2019 года

Источник материала: Аргументы и факты

«Толя-робот»

Канал: ТНТ

Любопытный проект с главным героем, у которого нет рук и ног и который получает бионические протезы: это приобретение меняет всю его жизнь, а заодно и жизнь окружающих. Теперь Толя может призвать к порядку руководителя местной управляющей компании Эльдара Рахмановича (Азамат Мусагалиев) и разобраться со своими чувствами к начинающей певице Маше (Маргарита Аброськина). «Толя-робот» — это смесь драмы и комедии, которая задает вполне серьезные вопросы о том, как живут инвалиды, и о том, как вообще живут люди в провинции (действие сериала происходит в подмосковных Электроуглях).

«Дылды»

Канал: СТС

Одна из излюбленных сериальных тем этого сезона — попадание главного героя в непривычную обстановку. В «Дылдах» тренер столичного мужского волейбольного клуба после наказания отправляется к маме, которая работает в провинциальном спортивном вузе. Она устраивает сына тренером студенческой команды. Вот только это женская команда, а к волейболисткам опытный тренер относится без всякого уважения. Главную роль исполняет Павел Деревянко. И не стоит сравнивать этот сериал с фильмом Кантемира Балагова «Дылда», который выдвинут в этом сезоне от России на «Оскар»: у этих «Дылд» очень разные жанры.

«Годунов», 2-й сезон

Канал: «Россия-1»

«Россия-1» в этом году показала сразу два продолжения больших костюмных исторических проектов. Не так давно вышел сериал «Екатерина. Самозванцы» — рассказ о том, как императрица Екатерина II боролась с Емельяном Пугачевым и княжной Таракановой, одними из самых известных самозванцев в русской истории. Но второй сезон «Годунова» оказался лучшего качества, поэтому именно он включен в список. Речь в этом сезоне тоже идет о самозванце: Лжедмитрии, приход которого к власти в начале XVII века ознаменовал начало Смутного времени. В ролях заняты Дарья Урсуляк (Ксения Годунова), Илья Ильиных (Фёдор II Борисович), Евгений Ткачук (Лжедмитрий I).

«А.Л.Ж.И.Р.»

Канал: НТВ

Историческая драма об одном из самых больших женских лагерей сталинского ГУЛАГа: Акмолинском лагере жён изменников Родины (сокращенно — А.Л.Ж.И.Р.). В этот лагерь попадали женщины, которые в большинстве своем были замужем за осужденными за предательство или контрреволюцию или состояли с ними в близком родстве. Главные героини — жена репрессированного авиаконсруктора (Дарья Екамасова) и оперная певица, супруга театрального режиссера (Екатерина Гусева).

«Шифр»

Канал: Первый

Сериал о четырех женщинах, которые во время Великой Отечественной служили аналитиками. После войны их пути разошлись, но ради помощи одной из подруг, которую обвинили в убийстве, они снова вспоминают свое военное прошлое. «Шифр» — это адаптация британского сериала «The Bletchley Circle» (в русском переводе — «Код убийства»), который был посвящен женщинам, разгадывавшим немецкие шифровки (и, например, код «Энигмы»), а после победы снова ставшим домохозяйками. В английском фильме поднимаются темы прав женщин в 1950-е, в российской адаптации это наследие оригинала тоже осталось, но в центре событий оказалась политическая обстановка СССР образца 1956 года. В ролях в «Шифре» заняты Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова, Яна Дюбуи и Елена Панова.

«Эпидемия»

Сервис: Premier

Один из лучших отечественных сериалов года. Экранизация романа Яны Вагнер «Вонгозеро», по композиции похожая на американский сериал «Ходячие мертвецы». Мир погрузился в хаос после страшной эпидемии, и группа людей (их играют Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Александр Яценко) стремится попасть в Карелию, на остров посреди Вонгозера, где можно найти укрытие от заболевших и вооруженных мародеров. Выход «Эпидемии» немного омрачила ситуация с переносом второй половины сериала, но в итоге все 8 серий обещали показать до Нового года.

«Шторм»

Сервис: Start

Продажные полицейские, богатые бизнесмены, которым закон не писан, воровство на строительстве, которое стало причиной трагедии, — в «Шторме» много стандартных моментов. Но главные герои не однозначно плохие и не однозначно хорошие, а продажный полицейский идет на преступление, чтобы спасти больную жену. В ролях заняты Александр Робак, Максим Лагашкин и Анна Михалкова.

«Содержанки»

Сервис: Start

Самый, пожалуй, амбициозный проект года. Сериал театрального режиссера Константина Богомолова рассказывает об элитной Москве, в которой молодые девушки делают впечатляющую карьеру через постели богатых любовников. В этот мир попадает и следователь, ведущая дело об убийстве одной из содержанок. В ролях заняты Дарья Мороз, Софья Эрнст, Сергей Бурунов, Александр Збруев, Марина Зудина, Александр Кузнецов. Показ сериала был признан удачным, уже снят 2-й сезон (его делала режиссер Дарья Жук), который будет показан в начале 2020 года.

«Секта»

Сервис: Premier

Речь в сериале идет о группе, которая спасает людей из тоталитарных сект. Этой группой руководит преподаватель вуза Демидов (Евгений Коряковский). По просьбе родственников они похищают Нику (Анастасия Чистякова), которая попала под влияние зловещего Берка (Филипп Янковский), и держат на уединенной даче. Сиделкой становится медсестра Лиля (Светлана Ходченкова), у которой тоже был опыт попадания в секту. Сериал Гелы Баблуани, несмотря на камерность, поднимает вполне глобальные проблемы.

«Смерш»

Канал: РЕН ТВ

Сериал Олега Фомина, несмотря на название, формально не про СМЕРШ (эта организация была создана в 1943 году), а про его предшественников: органы военной контрразведки. Разделенный на три новеллы многосерийный фильм — очень вольная экранизация приключенческих романов полковника милиции Василия Веденеева из цикла «Антон Волков. Особо опасен для рейха». В первой части два дипкурьера — Георгий Волков (так в фильме зовут героя, его играет Алексей Макаров) и лейтенант Александровский (Андрей Пискарёв) — накануне войны везут из Берлина в Москву важную шифровку, но 22 июня 1941 года оказываются за линией фронта и вынуждены действовать самостоятельно. Их поиски возглавляет контрразведчик из абвера Конрад фон Бютцов (его сыграл Олег Фомин).