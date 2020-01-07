Автомобиль ГАИ попал в аварию в Березе

Источник материала: Tut.by

В Березе произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ, сообщили в УВД Брестского облисполкома.





Установлено, что 8 января, около 09.35, напротив дома № 2 по улице Каштановой столкнулись два Opel.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.