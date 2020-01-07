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Автомобиль ГАИ попал в аварию в Березе
Источник материала: Tut.by
В Березе произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ,
Установлено, что 8 января, около 09.35, напротив дома № 2 по улице Каштановой столкнулись два Opel.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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