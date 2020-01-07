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Автомобиль ГАИ попал в аварию в Березе

08.01.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Березе произошло ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ, сообщили в УВД Брестского облисполкома.


Установлено, что 8 января, около 09.35, напротив дома № 2 по улице Каштановой столкнулись два Opel.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.


На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
 
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
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