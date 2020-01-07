Саснович проиграла Ван Цян и выбыла из розыгрыша турнира в Шэньчжэне

Источник материала: Tut.by

Третья ракетка Беларуси Александра Саснович уступила китаянке Ван Цян в борьбе за выход в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) — 4:6, 6:0, 6:7 (5:7), хотя превзошла соперницу по выигранным очкам (92:87) и реализованным брейкам (5:3).



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В первом сете и Александра Саснович (69 WTA), и Ван Цян (28 WTA) оформили брейки, причем китаянка сделала это два раза — в третьем и пятом геймах, и вскоре Саша уступала в счете 1:4. Затем белоруска добилась обратного брейка и в десятом гейме, в котором Ван Цян подавала на победу в сете, была в одном очке от брейк-пойнта.

Во втором сете уже Саша захватила лидерство — 4:0, когда повела в счете с двумя брейками, добытыми во втором и четвертом геймах. Затем Саша на геймболе вынудила Ван Цян пробить в сетку в розыгрыше на задней линии. В шестом гейме Саснович с первой попытки реализовала сетбол.

Третью партию Саснович начала с выигранного гейма, после чего, казалось, завязалась борьба — 1:1. Впрочем, следующие три гейма остались за белоруской. Она могла довести начатое до счета 5:2, но вместо этого допустила обратный брейк — 4:3. В десятом и двенадцатом геймах Саша не смогла принять на победу в матче, так что борьба продолжилась на тай-брейке.

Два выстрела в аут в розыгрышах и прием в сетку заставили Саснович отыгрываться со счета 0:3. Саше удалось выправить положение — 4:4. До матчбола первой добралась Ван Цян и не упустила возможность завершить встречу.

Итог поединка, который длился два часа и десять минут, — 6:4, 0:6, 7:6 (7:5) в пользу Ван Цян.

Статистика матча Саснович — Ван Цян Попадание первой подачи: 66% — 56,1%

Выигрыш первой подачи: 60,9% — 67,4%

Выигрыш второй подачи: 60,6% — 50%

Эйсы: 4 — 4

Двойные ошибки: 2 — 4

Реализация брейк-пойнтов: 62,5% (5 из 8) — 50% (3 из 6)

Все выигранные очки: 92 — 87

Напомним, что в первом раунде турнира в Шэньчжэне Александра Саснович была сильнее немки Анны-Лены Фридзам — 6:2, 6:3.