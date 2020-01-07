Когда откроют новые станции минского метро

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Ввести в эксплуатацию новые станции метро намечено к Дню Независимости Беларуси.

3 июля планируется открыть четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Как сообщили на предприятии «Минскметрострой», строительно-монтажные работы на первых трех станциях выполнены на 95–98% и завершается чистовая отделка, идет монтаж технологического оборудования. На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» начали оформление интерьеров.

Конструкционная готовность самой глубокой станции «Юбилейная площадь» около 50%, строительно-монтажные и отделочные работы здесь закончат до 1 марта.