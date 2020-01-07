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Маленькая девочка испугалась собственной тени: забавное видео сняли родители

08.01.2020 12:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США родители сняли забавное видео с собственной полуторагодовалой дочерью: девочка гуляла в яркий солнечный день и отчетливо увидела на земле собственную тень. Ее реакция оказалась неожиданной: кажется, ребенок был в шоке! Посмотрите на ее реакцию — это очень забавно..

 
 
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