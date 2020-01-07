Маленькая девочка испугалась собственной тени: забавное видео сняли родители

Источник материала: Tut.by

В США родители сняли забавное видео с собственной полуторагодовалой дочерью: девочка гуляла в яркий солнечный день и отчетливо увидела на земле собственную тень. Ее реакция оказалась неожиданной: кажется, ребенок был в шоке! Посмотрите на ее реакцию — это очень забавно..