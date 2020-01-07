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Маленькая девочка испугалась собственной тени: забавное видео сняли родители
Источник материала: Tut.by
В США родители сняли забавное видео с собственной полуторагодовалой дочерью: девочка гуляла в яркий солнечный день и отчетливо увидела на земле собственную тень. Ее реакция оказалась неожиданной: кажется, ребенок был в шоке! Посмотрите на ее реакцию — это очень забавно..
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Кажется, девочка совсем не понимает, что происходит.
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