Золотовалютные резервы на 1 января составили $9,4 млрд

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Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем ЗВР на 1 января 2020 года должен был составить не менее $7,1 млрд.

По итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (на 31,2%), в том числе за декабрь – на $234,7 млн, или на 2,6%.

Пополнялись золотовалютные резервы в 2019 году в основном за счет покупки Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в инвалюте, а также эмиссии Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в инвалюте.

Правительством и Нацбанком за 2019 год исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $4,2 млрд, в том числе в декабре порядка $355 млн.

В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.