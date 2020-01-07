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Золотовалютные резервы на 1 января составили $9,4 млрд
Источник материала: Myfin
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем
По итогам 2019 года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (на 31,2%), в том числе за декабрь – на $234,7 млн, или на 2,6%.
Пополнялись золотовалютные резервы в 2019 году в основном за счет покупки Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в
Правительством и Нацбанком за 2019 год исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $4,2 млрд, в том числе в декабре порядка $355 млн.
В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее $7,3 млрд.
Источник: Myfin.by
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Международные резервные активы Беларуси на 1 января, по предварительным данным, составили $9 393,5 млн в эквиваленте. Об этом сообщили в Нацбанке.
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