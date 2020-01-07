Рост ВВП и развитие регионов: Румас поставил задачи новому министру экономики

Источник материала: Вороновская газета





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, представляя коллективу Министерства экономики нового руководителя ведомства Александра Червякова, обозначил основные задачи, которые ему предстоит решить, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Румас

Прежде всего руководитель правительства отметил, что ранее, работая в Минэкономики на посту замминистра и первого замминистра, Александр Червяков вел такие крупные задачи, как разработка Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года. «Это чрезвычайно важный документ для нашей страны. Тем более что мы будем в ближайшее время уже работать над программой новой пятилетки, — сказал Сергей Румас. — Та работа, которая шла в рамках НСУР 2035, конечно, будет положена в основу этой работы».

Александр Червяков и Сергей Румас

«Вы знаете ту высокую планку, которую глава государства нам задал: рост ВВП к концу следующей пятилетки должен составить до $100 млрд, — отметил премьер. — Это основная задача». При этом, подчеркнул Сергей Румас, это должны быть не просто цифры, которые покажут, что при росте экономики примерно в 5% в год эта задача может быть решена: все должно быть подкреплено конкретными проектами. Это и экспорт, и инвестиции. В программе пятилетки все эти качественные составляющие выполнения поставленной главой государства задачи должны быть предметно расписаны.

Следующая задача, которую обозначил перед новым министром Сергей Румас, касается развития региональной политики. «Вы лично курировали программу и подготовку указа по Оршанскому району. Вы знаете, что этот проект сегодня находится в активной работе. Не все положения указа пока выполняются, но это предмет отдельного рассмотрения», — отметил премьер-министр. Он напомнил, что в конце января у главы государства состоится совещание по Оршанскому району. «Нам всем вместе надо будет готовиться, смотреть, что не сделано, где надо приложить усилия, чтобы нормы этого прогрессивного указа были выполнены», — сказал Сергей Румас.

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