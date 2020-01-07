Ольга Бузова: «Никто не знает, где искать любовь»

Источник материала: Аргументы и факты

У нас есть традиция – в конце каждого года «АиФ. ПРО Здоровье» встречается с одной из самых популярных телеведущих и артистов страны Ольгой Бузовой (в Instagram – 17 млн подписчиков), чтобы задать ей накопившиеся за год вопросы.

Факты биографии:

Ольга Бузова родилась 20 января 1986 года в Санкт-Петербурге.

Стала известна как ведущая шоу «Дом-2».

Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова (до 2016 года).

(до 2016 года). В этом году Ольга Бузова призналась в ток-шоу, что бывший супруг неоднократно поднимал на неё руку.

Ольга окончила географический факультет СПбГУ, но никогда не работала по специальности.

Сегодня Ольга находится на 6-м месте, по оценке русского «Форбс», среди 50 зарабатыва­ющих больше всего звёзд шоу-бизнеса и спорта.

Наедине с собой

Елена Плотникова, «ПРО Здоровье»: Ольга, наши читатели не виделись с вами год. Какие главные события произошли у вас за это время?

Ольга Бузова: Я наконец-то купила квартиру, о чём мечтала очень давно. Другое знаковое событие для меня – это тур с шоу «Принимай меня», которое прошло уже более чем в 100 городах России.

Я могу собой гордиться: билеты на него распроданы задолго до выступления, и так – в каждом городе. Спасибо всем моим поклонникам за поддержку и любовь. Кроме этого, я выпустила несколько песен, сняла новое шоу для телеканала ТНТ – «План Б», выступила на огромных международных музыкальных фестивалях, на которые мечтала попасть с детства, – в общем, это был очень плодотворный год, я им довольна! Ну и по традиции к Новому году выпустила для своих поклонников новый трек «Не виновата!» – сразу с клипом.

– А что изменилось в вас самой?

– Ничего. Меня жизнь ничему не учит. Я как была доверчивой, так ею и осталась. Всё, что изменилось, – отношение к собст­венному отдыху. Если раньше я могла работать вообще без выходных, то теперь стараюсь оставлять в графике пару дней в месяц для себя, чтобы улететь куда-то и побыть с собой наедине, набраться сил, подумать о чём-то, сосредоточиться. В моей команде есть договорённость: если кто-то уходит в отпуск, остальные его не беспокоят, разве что по крайне срочным вопросам. Это табу касается и меня. Но обычно срочное – это всё (смеётся)!

Поиски половинки

– Оля, год назад вы искали себе мужа практически в прямом эфире – в шоу «Замуж за Бузову». Но, как мы знаем, победитель шоу вас обманул. Зачем вам участие в подобном второй раз? Не боитесь опять быть обманутой?

– Бояться быть обманутой – значит, вообще никогда не пытаться построить отношения. Вся моя жизнь похожа на реалити-шоу, за мной следят миллионы людей. И от них очень сложно скрыть отношения и чувства. Я всегда честна со своими зрителями, подписчиками и поклонниками, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы попытаться построить свою любовь на реалити-шоу. Никто не знает, где может нас найти настоящее чувство.

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– Кстати, расскажите, как появилась идея позвать вторым героем второго сезона шоу Тимура Батрутдинова?

– Это неправильный вопрос, потому что «План Б» – это не второй сезон какого-то шоу. Это самостоятельный проект, причём проект уникальный! В «Холостяке» Тимур Батрутдинов не смог найти счастье. Чем в итоге закончилось шоу «Замуж за Бузову», вы тоже прекрасно помните. Поэтому продюсеры ТНТ дали нам по второму шансу найти свою любовь. Такого в мире никто ещё не делал.

– Ваше представление о том, какой именно вам нужен избранник, за год изменилось? Какого человека рядом с собой вы видите сейчас?

– Идеал мужчины у меня не изменился. Ведь он не может измениться из-за того, что кто-то не оправдал твоих ожиданий и надежд. Я уже много раз говорила, что мой избранник – умный, порядочный, честный, добрый, великодушный, щедрый, обязательно с чувством юмора, преданный.

– Смог бы ваш партнёр по проекту и друг Тимур Батрутдинов, роман с которым вам не раз приписывали, соответствовать вашему представлению о мужчине мечты?

– Почему сослагательное наклонение? Тимур - прекрасный человек и прекрасный мужчина. В нём очень много качеств, которые на самом деле приближают его к идеалу. Той девушке, которая будет рядом с ним, в итоге очень повезёт!

– Ольга, часто можно услышать мнение, что вас «потянет» только очень обеспеченный мужчина, а простой парень вряд ли сможет завоевать ваше сердце. Вам важны доход, социальный статус и сфера деятельности будущего избранника?

– Это стереотип, который, наверное, придумали мужчины, не умеющие ухаживать за девушками. Настоящему мужчине не нужно ничего, чтобы привлечь и завоевать девушку. Можно ведь и 10 корзин цветов подарить так, что это будет неромантично, а можно преподнести одну розу с таким чувством, что любая девушка вам ответит взаимностью. Для меня главное, чтобы мужчина умел держать слово и я была за ним как за каменной стеной. А есть ли у моего избранника частный самолёт или нет, мне неважно. Главное – это внимание, умение заботиться и любовь в его глазах.

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– Вы как-то признались в интервью нашему журналу, что не сможете смириться с бедностью. Только этот факт заставляет вас так много работать?

– Я обычная девочка из простой питерской семьи. Мы всегда очень скромно жили, и я не раз рассказывала, что пошла работать в 14 лет, чтобы позволить себе купить какую-то вещь или помочь родителям. Даже когда я пришла на «Дом-2» и уже стала самой популярной участницей реалити-шоу, я довольно скромно жила и пользовалась, к примеру, дезодорантом, который покупала в переходе в московском метро. Первые дорогие духи мне подарила Ксения Собчак. Я не могла себе их позволить, и для меня это было целое событие. Сейчас, конечно, я могу себе позволить многое, но не всё. Я помогаю родителям, двум своим бабушкам – для меня это очень важно. Оплачиваю всем отдых, хочу, чтобы они чувствовали себя свободно и посмотрели мир. Люблю, как любая девочка, красивые вещи, правда, у меня редко получается ходить по магазинам. Обычно забегаю в магазин и набираю сразу много вещей на целый сезон. Спасают подруги, которые заходят в магазин, фотографируют то, что мне может понравиться, и присылают эти фотографии мне. Я сейчас много работаю, чтобы позволить себе и своим родным жизнь, которую я хочу.

Выход на китайский рынок

– Есть ли у вас европейский или американский слушатель?

– Я ещё не делала попытки заходов на европейскую аудиторию, лишь в качестве эксперимента записала трек на английском языке. Кстати, топовые американские музыкальные издания тогда написали рецензию на него, где было сказано, что наконец-то российская музыка стала выходить на мировой уровень. Впрочем, отчасти, наверное, можно сказать, что у меня есть свой слушатель в других странах. Ведь мой гастрольный тур с шоу «Принимай меня» прошёл в Германии, Латвии, Литве, Казахстане, Армении, Азербайджане, Беларуси. А в 2020 году я планирую прокатиться с ним по Америке, Китаю, Италии и Испании.

– Ольга, у вас бешеный график. Бывают моменты, когда хочется остановиться и больше ничего не решать, никуда не бежать? Если да, то как выходите из этого состояния?

– Я не жалуюсь на свой график, я люблю работать. Мне это нравится, я всегда стремилась к успеху, и сейчас он настолько велик, что я по-настоящему кайфую. Но время для близких и на встречи с подругами я всегда выделяю. Мои друзья учитывают мой график и всегда идут мне навстречу. Ведь когда мы начинали дружить, они знали, кто я и чем занимаюсь, принимали меня такой и сейчас принимают. Например, недавно я была в туре по Дальнему Востоку и Сибири. Моя подруга написала мне, что прилетит ко мне на пару дней, чтобы мы могли хотя бы просто поболтать и посекретничать с глазу на глаз. Я была этому крайне рада. Она ради пары дней, которые мы провели вместе, пролетела 10 часов! Люблю своих друзей и родных, и они мне отвечают взаимностью.

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– Оля, мы делаем с вами интервью три года подряд в одно и то же время. Вроде время идёт, а вы выглядите с каждым годом всё лучше. Как ухаживаете за кожей лица, волосами и телом? Есть процедуры, которые ни при каких обстоятельствах не пропускаете?

– Да, у нас с вами уже традиция, и я рада, что мы её не нарушаем! Во всех трёх интервью я рассказывала читателям журнала о своём крайне насыщенном графике (смеётся). В нём редко что-то можно планировать для себя. Стараюсь ходить на массажи, если это позволяет график. Люблю баню и хаммам! Обожаю всякие обёртывания у косметологов. Недавно начала ходить на массаж лица и зоны декольте. Это потрясающе! Правда, весь курс пройти не удалось, опять же из-за графика.

Для тела я всегда покупаю различные скрабы, стараюсь не пользоваться постоянно одним и тем же средством, чтобы кожа к нему не привыкала. Я понимаю, что часто недосыпаю и устаю, и поэтому стараюсь ещё лучше очищать, увлажнять и питать кожу лица.

– Удивительно, но кажется, что недосып и усталость не отражаются на вашем лице. Банально, но всё же: в чём секрет?

– Стараюсь всегда ухаживать за собой. Например, не ложусь спать в макияже, всегда смываю его. Когда сажусь в самолёт и понимаю, что лететь всю ночь, тоже смываю макияж. Кроме этого, всегда стараюсь снимать линзы, даже если на сон могу выделить 15–20 минут днём. Ведь в них глаза не отдыхают. А зрение ещё больше портить не хочется. Да и после сна в линзах у меня всегда ужасно красные глаза. Во время полёта стараюсь не есть, не пить, ведь на высоте еда плохо усваивается. И конечно, использую маски и увлажняющие кремы перед сном. А о моей фишке уже давно знают мои поклонники: утром я всегда протираю льдом лицо – это хорошо тонизирует кожу. Не могу позволить себе забить на себя хотя бы потому, что моя внешность – это часть моей работы. Да и вообще: разве может девушка, которая хочет продлить свою молодость, прекратить ухаживать за собой хотя бы на день?