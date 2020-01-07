Кроссовер Aurus Komendant: появились первые шпионские фотографии

Источник материала: Tut.by

На севере Скандинавии фотошпионам удалось выследить один из первых прототипов будущего кроссовера марки Aurus, по которому можно составить некоторое представление о внешности машины.



Фото: Motor1

У запечатленного на автовозе прототипа отсутствуют задние фонари и не до конца готовый интерьер (судя по снимкам, он сохранит архитектуру, знакомую по седану Senat) — впереди у Aurus еще много работы по приданию кроссоверу товарного вида.



Фото: Motor1

С Senat, сборка которого пока осуществляется на мощностях НАМИ в Москве, кроссовер Komendant также разделит платформу и силовой агрегат. Это 600-сильный битурбомотор V8 объемом 4,4 л в комбинации с электродвигателем, 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.



Фото: Motor1

Когда же Komendant доберется до конвейера, пока неясно. Первоначально запуск кроссовера Aurus в серию был запланирован на 2020 год, затем срок перенесли на 2021 год, а в декабре минувшего года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что производство модели на заводе в Елабуге начнется лишь в 2022 году.