|
Кроссовер Aurus Komendant: появились первые шпионские фотографии
Источник материала: Tut.by
На севере Скандинавии фотошпионам удалось выследить один из первых прототипов будущего кроссовера марки Aurus, по которому можно составить некоторое представление о внешности машины.
У запечатленного на автовозе прототипа отсутствуют задние фонари и не до конца готовый интерьер (судя по снимкам, он сохранит архитектуру, знакомую по седану Senat) — впереди у Aurus еще много работы по приданию кроссоверу товарного вида.
С Senat, сборка которого пока осуществляется на мощностях НАМИ в Москве, кроссовер Komendant также разделит платформу и силовой агрегат. Это 600-сильный битурбомотор V8 объемом 4,4 л в комбинации с электродвигателем, 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Когда же Komendant доберется до конвейера, пока неясно. Первоначально запуск кроссовера Aurus в серию был запланирован на 2020 год, затем срок перенесли на 2021 год, а в декабре минувшего года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На севере Скандинавии фотошпионам удалось выследить один из первых прототипов будущего кроссовера марки Aurus, по которому можно составить некоторое представление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)