За человека или по квадратным метрам? Как будем платить за уборку подъезда и техобслуживание лифта

Источник материала: Tut.by

С 1 января в Беларуси действует обновленный Жилищный кодекс. Он предусматривает оплату некоторых услуг по новой системе — по тарифам не на одного проживающего в квартире, а исходя из общей площади жилья. Однако в указе президента, которым установлены предельно допустимые тарифы на коммуналку, их по-прежнему рассчитали на человека. FINANCE.TUT.BY узнал в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, как же все-таки мы будем платить.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Одно из изменений, которое предусматривает обновленный Жилищный кодекс, — за техобслуживание лифта, уборку подъездов и прочих вспомогательных помещений жилого дома и электричество на освещение и работу оборудования в таких помещениях, не считая лифта, оплата будет начисляться исходя из общей площади квартиры, а не количества зарегистрированных в ней человек. Причина — такая система оплаты более справедливая, утверждают разработчики изменений. Подъезд, лифт, крыша — это общая собственность жильцов. Доля каждого из них в этой собственности определяется исходя из площади квартиры. Чем она солиднее, тем больше доля в общей собственности. Соответственно, и расходы на обслуживание должны быть больше.

Напомним, что до 23 марта 2016 года эти услуги оплачивались в зависимости от этой самой общей площади квартир. У людей было много вопросов по поводу того, почему проживающий, скажем, в трехкомнатной квартире один человек, должен платить больше, чем, к примеру, четверо живущих в однокомнатной. И «для восстановления справедливости» президентским указом определили, что за уборку и освещение подъезда, техобслуживание лифта нужно платить исходя из количества зарегистрированных в квартирах. Но не прошло и пяти лет, как кодекс все вернул назад.

Однако в указе президента от 30 декабря 2019 года № 490 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2020 год» на все перечисленные услуги предельно допустимые тарифы установлены по-прежнему на человека. За техобслуживание лифта на одного проживающего в месяц субсидируемый тариф теперь составляет 1,44 рубля. За санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях — 0,69 рубля, а в Минске — 0,82. За электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта, тариф на одного проживающего — 0,65 рубля.

Так как же все-таки мы будем платить за эти услуги в 2020 году?

— Указ президента установил, что плата за услуги будет рассчитываться исходя из количества проживающих. То есть все остается как и в 2019 году. С учетом того, что есть указ, то, что прописано в Жилищном кодексе, не считается, фактически эта норма работать не будет. По крайней мере в этом году. Возможно, что будет в следующем, — пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Это значит, что эти услуги просто немного подорожали в сравнение с прошлым годом. Предельно допустимый тариф на техническое обслуживание лифта на одного проживающего в месяц поднялся на 4 копейки, за санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома в областях — 4 копейки, а в Минске на 17. За электроэнергию потребляемую, на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта, тариф вырос на 5 копеек.