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«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране
Источник материала: СТВ
Новые подробности
Лайнер должен был доставить людей из Тегерана в Киев, однако через 2 минуты после вылета экипаж перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни. Наших соотечественников на борту не было. Эту информацию подтвердили сотрудники диппредставительства Беларуси в Иране.
Александр Шафиев, технический директор МАУ:
Игорь Сосновский, вице-президент МАУ по полетной работе:
Сергей Масель, третий секретарь посольства Беларуси в Иране:
Погибло 176 человек, из них 9 членов экипажа. Причиной стала техническая неисправность – двигатель загорелся.
На данный момент основной причиной трагедии называют техническую неисправность, которая привела к возгоранию двигателя. Версию теракта в посольстве Украины исключили.
На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Специалисты уже обнаружили первый черный ящик. Он передан правоохранительным органам. Поскольку крушение произошло на территории исламской республики, расследованием его причин будут заниматься власти Ирана.
В связи с катастрофой президент Украины поручил возбудить дело, а также провести проверку всего гражданского флота. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Мировые авиакомпании также отменяют полеты в ряд стран Ближнего Востока, в частности на территории Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.
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