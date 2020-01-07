ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

08.01.2020 13:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новые подробности крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране. Появились данные о гражданстве жертв авиакатастрофы. По информации украинского МИД, на борту самолета находились иранцы, украинцы, канадцы, а также граждане Швеции и Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

Лайнер должен был доставить людей из Тегерана в Киев, однако через 2 минуты после вылета экипаж перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни. Наших соотечественников на борту не было. Эту информацию подтвердили сотрудники диппредставительства Беларуси в Иране.

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

Александр Шафиев, технический директор МАУ:
Самолет выпуска середины 2016 года, получен непосредственно с завода Boeing. До этого не эксплуатировался нигде, замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января, замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было.

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

Игорь Сосновский, вице-президент МАУ по полетной работе:
Имея данные на сегодняшний день, что самолет набрал высоту 2400 метров, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем.

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

Сергей Масель, третий секретарь посольства Беларуси в Иране:
По предварительной информации, белорусских граждан на борту не находилось. Мы работаем. Будем информировать МИД, как только появится новая информация.

Погибло 176 человек, из них 9 членов экипажа. Причиной стала техническая неисправность – двигатель загорелся.

На данный момент основной причиной трагедии называют техническую неисправность, которая привела к возгоранию двигателя. Версию теракта в посольстве Украины исключили.

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

На месте ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Специалисты уже обнаружили первый черный ящик. Он передан правоохранительным органам. Поскольку крушение произошло на территории исламской республики, расследованием его причин будут заниматься власти Ирана.

В связи с катастрофой президент Украины поручил возбудить дело, а также провести проверку всего гражданского флота. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Мировые авиакомпании также отменяют полеты в ряд стран Ближнего Востока, в частности на территории Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

«Ошибка экипажа минимальна». Новые подробности крушения украинского самолёта в Тегеране

Люди в материале: Александр Шафиев, Игорь Сосновский, Сергей Масель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые подробности крушения украинского пассажирского самолета в Тегеране. Появились данные о гражданстве жертв авиакатастрофы. По информации украинского МИД, на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рост ВВП и развитие регионов: Румас поставил задачи новому министру экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика