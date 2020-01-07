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Рост ВВП и развитие регионов: Румас поставил задачи новому министру экономики
08.01.2020 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, представляя коллективу Министерства экономики нового руководителя ведомства Александра Червякова, обозначил основные задачи, которые ему предстоит решить, передает корреспондент БЕЛТА.
Прежде всего руководитель
"Вы знаете ту высокую планку, которую глава государства нам задал: рост ВВП к концу следующей пятилетки должен составить до $100 млрд, - отметил премьер. - Это основная задача". При этом, подчеркнул Сергей Румас, это должны быть не просто цифры, которые покажут, что при росте экономики примерно в 5% в год эта задача может быть решена: все должно быть подкреплено конкретными проектами. Это и экспорт, и инвестиции. В программе пятилетки все эти качественные составляющие выполнения поставленной главой государства задачи должны быть предметно расписаны.
Следующая задача, которую обозначил перед новым министром Сергей Румас, касается развития региональной политики. "Вы лично курировали программу и подготовку указа по Оршанскому району. Вы знаете, что этот проект сегодня находится в активной работе. Не все положения указа пока выполняются, но это предмет отдельного рассмотрения", - отметил премьер-министр. Он напомнил, что в конце января у главы государства состоится совещание по Оршанскому району. "Нам всем вместе надо будет готовиться, смотреть, что не сделано, где надо приложить усилия, чтобы нормы этого прогрессивного указа были выполнены", - сказал Сергей Румас.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас, представляя коллективу Министерства экономики нового руководителя ведомства Александра Червякова, обозначил основные...
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