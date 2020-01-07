Смотрите «Людзі на балоце» і «Вечар» в прямом эфире из Купаловского

В 2020 году видеосервис VOKA продолжит серию трансляций знаковых спектаклей Купаловского театра. В январе в прямом эфире можно будет увидеть сразу две постановки – «Людзі на балоце» и «Вечар». Онлайн-показы проводятся в рамках специального проекта к 100-летию старейшего драматического театра страны, юбилейный сезон которого проходит при поддержке генерального партнера – компании А1.

У зрителей есть возможность увидеть спектакли Купаловского театра не только по билетам, но и бесплатно и в любой точке Беларуси. В прямом эфире на видеосервисе VOKA уже прошли показы спектаклей «Радзіва «Прудок», «Дзве душы» и «Зямля Эльзы». На очереди – еще две знаковые постановки купаловцев. В прямой эфир на VOKA спектакль «Людзі на балоце» выйдет 9 января, а знаменитый «Вечар» – 18 января.

«Людзі на балоце» – спектакль, без которого репертуар национального театра представить уже невозможно. Историю Ивана Мележа про раздел земли в полесской деревне Курени и любовный треугольник Ганна – Василь – Евхим еще с уроков литературы знает едва не каждый школьник в стране. Премьера по знаменитому произведению белорусского классика состоялась в 2012 году, но и сейчас собирает полные залы. Режиссер спектакля – Александр Гарцуев. Работа художника Игоря Анисенко в этом спектакле отмечена Премией Ивана Ушакова за лучшую сценографию (2013).

«Вечар» – один из старейших спектаклей на купаловской сцене, который не сходит с подмостков уже почти 14 лет. Его поставил еще Валерий Раевский – легендарный режиссер и художественный руководитель, с именем которого связана целая эпоха в истории театра. Актерский состав здесь тоже звездный: народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников, народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова и заслуженная артистка Республики Беларусь Тамара Миронова. Сценография – народного художника Беларуси и главного художника театра Бориса Герлована. Даже одноименную пьесу, по которой поставлен спектакль, многие называют лучшей из всех, что написал Дударев. Своими героями он сделал трех стариков, которые доживают век во всеми забытой деревне. «Вечар» – это трогательный философский реквием-раздумье о том, как до последней минуты своей жизни ощущать радость и оставаться человеком.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Обе трансляции будут доступны исключительно в прямом эфире – с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру телефона. Начало показов – в 19:00.

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