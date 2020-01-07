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Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси
Источник материала: СТВ
О белорусских разработках рассказали в фильме
Дмитрий Боярович, СТВ:
Мы попадаем в виртуальный мир – это такой город будущего. Движемся на велосипеде, на машине, на самолёте.
На лифте поднимаемся на этаж экспериментов. Здесь детям наглядно объясняют закон равнонаправленного движения. Это – пилотный проект. Его создали Парк виртуальной реальности и ПВТ. VR пока не собирается заменять образование, а всего лишь дополняет его, показывая то, что в реальной жизни сложно увидеть или представить.
Вообще, в 2020 год Беларусь входит уже такой добротной IT-страной. В которой будущее уже наступило. Это признают в мире. Мы занимаем 31-ое место на планете по уровню развития ИКТ. Обгоняя Россию, Латвию, Украину. И надо сказать в этом ТОПе двигаемся только вверх. За 8 лет поднявшись на 10 позиций! Два проекта из Беларуси в 2019 году стали самыми инновационными на планете. Это произошло на выставке в Лас-Вегасе. Именно там мир в своё время узнал, что такое видеомагнитофон, игровая приставка и СD-диск.
Если ещё пару лет назад в Беларуси в новинку были электронные валидаторы, то сегодня мы «на автомате» расплачиваемся в магазине телефоном. «Индустрия 4.0» направляет страну на нужные рельсы. Причём, в буквальном смысле. На железной дороге сейчас тестируют систему, которая будет автоматически направлять поезда, снижать, где нужно, скорость. Да, и профессии обходчиков, скорее всего, больше не станет.
И ещё об образовании. В 2019 году в Беларуси заявили о создании IT-вуза. Он начнёт работу с 1 сентября 2020 года. Поступление без ЦТ, скорее всего, будет эссе или собеседование. Студенты – и технари, и гуманитарии, и каждый разрабатывает стартап, применимый в экономике. Это будет такой центр инноваций. Сколько там будут учиться, пока неизвестно.
А из белорусской армии в уходящем году ушли на дембель первые солдаты IT-роты. Вместе со строевой и огневой подготовкой они изучали back-end разработку, навыки менеджеров, подтягивали «софт» и «хард» скиллы.
Ещё в 2019 году в Минске появился виртуальный памятник айтишнику. Ему не страшны голуби, вандалы и граффитисты: увидеть монумент можно только через мобильный телефон. Ну а к концу года в камуфляж знаменитых World of Tanks разукрасили карьерный самосвал. Теперь у нас есть не только танколёт, но и танковоз.
Год 2020-ый обещает быть не хуже. Только представьте, в Беларуси появятся интернет-магазины, где можно будет понюхать товар. Скажем, косметику, продукты или даже салон автомобиля. Вот тебе и маркет-плэйс будущего. Тут уже и до голограмм недалеко, которые можно будет щупать, не выходя из дома.
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О белорусских разработках рассказали в фильме «Наш 2019-ый». Дмитрий Боярович, СТВ:Вот эти очки демонстрируют цифровизацию страны. И, в частности, образования. С...
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