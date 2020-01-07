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Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси

08.01.2020 14:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О белорусских разработках рассказали в фильме «Наш 2019-ый»

Дмитрий Боярович, СТВ:
Вот эти очки демонстрируют цифровизацию страны. И, в частности, образования. С такими уже проводят уроки физики в школах.

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси

Мы попадаем в виртуальный мир – это такой город будущего. Движемся на велосипеде, на машине, на самолёте.

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси

На лифте поднимаемся на этаж экспериментов. Здесь детям наглядно объясняют закон равнонаправленного движения. Это – пилотный проект. Его создали Парк виртуальной реальности и ПВТ. VR пока не собирается заменять образование, а всего лишь дополняет его, показывая то, что в реальной жизни сложно увидеть или представить.  

Вообще, в 2020 год Беларусь входит уже такой добротной IT-страной. В которой будущее уже наступило. Это признают в мире. Мы занимаем 31-ое место на планете по уровню развития ИКТ. Обгоняя Россию, Латвию, Украину. И надо сказать в этом ТОПе двигаемся только вверх. За 8 лет поднявшись на 10 позиций! Два проекта из Беларуси в 2019 году стали самыми инновационными на планете. Это произошло на выставке в Лас-Вегасе. Именно там мир в своё время узнал, что такое видеомагнитофон, игровая приставка и СD-диск.  

Теперь мы создали тренд, который возможно войдет в повседневную жизнь: тесла-костюм. Комбинезон, надев который, каждый может стать, например, профессиональным гольфистом. Или, что более актуально для нашей страны, хоккеистом. Это как экзоскелет – он будет подсказывать вам, как двигаться. 

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси

Если ещё пару лет назад в Беларуси в новинку были электронные валидаторы, то сегодня мы «на автомате» расплачиваемся в магазине телефоном. «Индустрия 4.0» направляет страну на нужные рельсы. Причём, в буквальном смысле. На железной дороге сейчас тестируют систему, которая будет автоматически направлять поезда, снижать, где нужно, скорость. Да, и профессии обходчиков, скорее всего, больше не станет. 

А вот всё больше будет специалистов по криптовалютам. Первый выпуск такой специальности был в уходящем году. Полностью её название звучит как «Криптовалюты и деривативы». Выпускники знают технологию блокчейн и, естественно, как управлять и торговать электронными деньгами. Кстати, в Беларуси уже есть две биржи криптовалют. Свои токены там размещают предприятия-гиганты. 

И ещё об образовании. В 2019 году в Беларуси заявили о создании IT-вуза. Он начнёт работу с 1 сентября 2020 года. Поступление без ЦТ, скорее всего, будет эссе или собеседование. Студенты – и технари, и гуманитарии, и каждый разрабатывает стартап, применимый в экономике. Это будет такой центр инноваций. Сколько там будут учиться, пока неизвестно.

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси
  

А из белорусской армии в уходящем году ушли на дембель первые солдаты IT-роты. Вместе со строевой и огневой подготовкой они изучали back-end разработку, навыки менеджеров, подтягивали «софт» и «хард» скиллы. 

И для белорусской медицины 2019-ый был годом цифровизации. Медики заложили основу интегративной IT-медицины. Более 50 операций провели с использованием дополненной реальности. Когда врач смотрит как будто сквозь пациента, видит малейшие раздробленные части кости, к примеру. Это уже реально внедрено и работает. 

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси

Ещё в 2019 году в Минске появился виртуальный памятник айтишнику. Ему не страшны голуби, вандалы и граффитисты: увидеть монумент можно только через мобильный телефон. Ну а к концу года в камуфляж знаменитых World of Tanks разукрасили карьерный самосвал. Теперь у нас есть не только танколёт, но и танковоз. 

Тесла-костюм и VR-очки для изучения физики: что ещё разработали в сфере IT в Беларуси

Год 2020-ый обещает быть не хуже. Только представьте, в Беларуси появятся интернет-магазины, где можно будет понюхать товар. Скажем, косметику, продукты или даже салон автомобиля. Вот тебе и маркет-плэйс будущего. Тут уже и до голограмм недалеко, которые можно будет щупать, не выходя из дома.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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О белорусских разработках рассказали в фильме «Наш 2019-ый».  Дмитрий Боярович, СТВ:Вот эти очки демонстрируют цифровизацию страны. И, в частности, образования. С...
 
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