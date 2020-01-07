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Это не место для жизни. 14-летняя девочка снова и снова сбегает из детдома
Источник материала: Партизан
Из столичного детдома в очередной раз сбежала 14-летняя воспитанница.
Как сообщает МВД, разыскивается без вести пропавшая Виктория Ляховская.
5 января 2020 года около 18.00 она ушла из ГУО «Детский дом № 5» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее она уже неоднократно уходила.
Девоска была одета в светлое пальто с капюшоном, черные джинсы, обувь «угги» серого цвета блестящие. При себе имела рюкзак.
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Из столичного детдома в очередной раз сбежала 14-летняя воспитанница.
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