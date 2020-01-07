Шенген по 35 евро — все ближе: Беларусь и ЕС подписывают соглашение

Беларусь и Евросоюз 8 января подпишут соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии.

Подписание запланировано на сегодня на 18.00 по минскому времени. Пройдет прямая трансляция, сообщается на сайте Еврокомиссии.

В церемонии подписания примут участие Давор Божинович, заместитель премьер-министра Хорватии, которая с 1 января председательствует в ЕС, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

В расписании указано только подписание соглашения по реадимиссии, но в представительстве ЕС в Беларуси уточнили, что будут подписаны оба соглашения, пишут Naviny.by.

В июне Совет Европейского союза принял изменения в Визовый кодекс , согласно которым шенгенская виза дорожает до 80 евро и меняются другие правила ее получения. Если же переговоры между ЕС и Беларусью по реадмисии и упрощению визового режима завершатся успешно и своевременно, шенгенская виза будет стоить для Беларуси 35 евро.