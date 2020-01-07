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Шенген по 35 евро — все ближе: Беларусь и ЕС подписывают соглашение

08.01.2020 16:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь и Евросоюз 8 января подпишут соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии.

Подписание запланировано на сегодня на 18.00 по минскому времени. Пройдет прямая трансляция, сообщается на сайте Еврокомиссии.

В церемонии подписания примут участие Давор Божинович, заместитель премьер-министра Хорватии, которая с 1 января председательствует в ЕС, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

В расписании указано только подписание соглашения по реадимиссии, но в представительстве ЕС в Беларуси уточнили, что будут подписаны оба соглашения, пишут Naviny.by.

В июне Совет Европейского союза принял изменения в Визовый кодекс, согласно которым шенгенская виза дорожает до 80 евро и меняются другие правила ее получения. Если же переговоры между ЕС и Беларусью по реадмисии и упрощению визового режима завершатся успешно и своевременно, шенгенская виза будет стоить для Беларуси 35 евро.

Ранее глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун рассказал, что Беларусь закончила все процедуры, касающиеся подписания соглашения с ЕС по визовым вопросам. Принципиально важное для белорусов соглашение о реадмиссии между ЕС и Беларусью может быть подписано уже в самое ближайшее время, рассказала в декабре руководитель отдела политики, экономики, прессы и информации представительства Европейского союза в Беларуси Эвелина Шульц.

 
 
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Беларусь и Евросоюз 8 января подпишут соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии.
 
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