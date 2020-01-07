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Шенген по 35 евро — все ближе: Беларусь и ЕС подписывают соглашение
Источник материала: БДГ
Беларусь и Евросоюз 8 января подпишут соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии.
Подписание запланировано на сегодня на 18.00 по минскому времени. Пройдет прямая трансляция,
В церемонии подписания примут участие Давор Божинович, заместитель премьер-министра Хорватии, которая с 1 января председательствует в ЕС, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
В расписании указано только подписание соглашения по реадимиссии, но в представительстве ЕС в Беларуси уточнили, что будут подписаны оба соглашения,
В июне Совет Европейского союза
Ранее глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун
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Беларусь и Евросоюз 8 января подпишут соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии.
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