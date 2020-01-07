Пропавшая без вести. Печальная судьба комической звезды Веры Ивлевой

Источник материала: Аргументы и факты

В один из январских дней 1999 года в отделение милиции в подмосковных Химках поступило заявление об исчезновении человека. Привычный ко всему оперативник пробежал глазами данные, но, увидев приложенную к заявлению фотографию, удивленно воскликнул:

— Так ведь это же та… Ну которая в «Двенадцати стульях»!

«Та, которая...» или «тот, который...» — таков удел многих актеров эпизодических ролей. Эти мастера могут играть ярко, оставаться в памяти зрителей, но чаще всего их имена публика не запоминает.

Актриса Вера Ивлева в «Двенадцати стульях» режиссера Марк Захарова играла подругу Эллочки-Людоедочки Фиму Собак. Играла просто роскошно: не запомнить эту яркую даму с папиросой в зубах было просто невозможно.

Маленькая роль стала визитной карточкой актрисы, хотя друзьям она признавалась, что далась она нелегко: для некурящей Ивлевой сцена едва не закончилась потерей сознания от табака.

Хочу стать актрисой!

Ее называли «счастливой неудачницей»: она играла в кино у лучших режиссеров, много лет служила в одном из самых популярных театров, но так и не получила ни одной главной роли, в которой могла бы раскрыться полностью.



Вера Ивлева в фильме «Месторождение» киностудии «Таджикфильм». Режиссер Марат Арипов. 1968 год. Фото: РИА Новости

Она родилась в деревне в обычной крестьянской семье, с детства умела ухаживать за скотиной. Вера хорошо училась, и родители мечтали, что дочь получит хорошее образование. Увлечение девочки и ее брата-близнеца Саши самодеятельностью не принимали всерьез.

Но Вера и Александр Кислаевы (девичья фамилия актрисы) после окончания школы отправились в Москву поступать в училище имени Щепкина. Однако их не приняли.

Саша как-то сразу сник и сдался. Этот провал будто предопределил всю его дальнейшую жизнь. Он умер в 1984 году, едва преодолев 30-летний рубеж.

Вера проявила завидную настойчивость и с третьего раза все-таки была зачислена в вуз.

Ей сразу дали понять, что с простой деревенской внешностью не стоит рассчитывать на роли романтических героинь. Но Вера подавила в себе комплексы, решив, что настоящая актриса сумеет себя проявить там, где представится возможность.

Первые успехи и разрушенный брак

В 1965 году на экраны вышли сразу несколько картин, где молодая студентка «Щепки» Вера Кислаева мелькнула в эпизодах. Но впервые зрителям она запомнилась годом позже, в «Сказке о царе Салтане». В фильме Александра Птушко актриса сыграл Ткачиху, и образ этот получился ярким и сочным.



Вера Ивлева в фильме «Сказка о царе Салтане», 1966 год. Кадр из фильма

Посыпались новые предложения, правда, речь шла о небольших ролях. Но Вера была убеждена, что это только начало и все впереди.

Ради карьеры пришлось пожертвовать первым браком. Супруг, офицер Дмитрий Ивлев, от которого Вера родила дочь Ольгу, видел жену в качестве домохозяйки и поставил условие: либо он, либо работа. Актриса выбрала работу. На память от брака осталась фамилия, под которой Вера выходила на сцену театра и снималась в кино.

Захаров просил подождать и потерпеть

После окончания училища она работала в Московском областном театре драмы, в Театре миниатюр, а в 1973 году пришла в «Ленком». Ивлева преклонялась перед талантом Марка Захарова и отметала предложения о переходе в другие театры, называя режиссера «гением».

Захаров просил Веру немного подождать, потерпеть, говоря о том, что ее звездная главная роль еще впереди. Это ожидание растянулось на четверть века и закончилось ничем…

Талант актрисы оценил Леонид Гайдай, который задействовал ее практически во всех своих поздних картинах начиная с фильма «За спичками», где Ивлева великолепно сыграла Анну-Кайсу.

Но все это опять-таки были небольшие роли, да и к тому же эти картины уступали лучшим работам Гайдая.



Вера Ивлева в фильме «За спичками», 1979 г. Фото: Кадр из фильма

На личном фронте тоже все было непросто. Актриса несколько лет жила в гражданском браке с художником-гримером Наумом Маркзицером, и эти годы были едва ли не самыми счастливыми в жизни Веры Ивлевой. Но потом Наум Владимирович решил уехать в США, предложив поехать с ним и Вере с дочерью. Актриса категорически отказалась.

Правда, дочь Ивлевой рассказывала журналистам, что дело было вовсе не в этом. Просто в какой-то момент они поссорились, и Вера, проявив жесткий характер, ушла от человека, которого любила. Потом она очень жалела об этом поступке.

Ирония судьбы

Был и еще один опрометчивый поступок, связанный с профессией. Как-то в середине 1970-х к Ивлевой домой приехали две женщины, представившиеся ассистентками Эльдара Рязанова. Они предлагали роль в новой картине. Но актриса заявила, что не готова сейчас с ними это обсуждать. Ассистентки уехали, и о роли речь больше не шла.

Вера Александровна вовсе не собиралась отметать предложение с порога. Просто ее застали во время домашних дел, обстановка в квартире была скромной, и актрисе было просто стыдно общаться с незнакомыми людьми. Как потом выяснилось, звали Ивлеву ни куда-нибудь, а в «Иронию судьбы»…

Кризис начала 1990-х в стране совпал и с жизненным кризисом Веры Ивлевой. В «Ленкоме» у нее осталась только роль второго плана в единственном спектакле. Марк Захаров, занятый проблемами выживания театра в сложных экономических условиях, больше не давал актрисе никаких обещаний. И здесь она, наверное, впервые пожалела о своей четвертьвековой верности гению.



Вера Ивлева в фильме «Мама», 1976 год. Кадр из фильма

Загадочная смерть

Дочь выросла, вышла замуж, и между близкими людьми начались конфликты и непонимание. Особенно ситуация обострилась после того, как в 1996 году Веру Александровну сбил автомобиль. За год до этого с Ивлевой произошел аналогичный случай, но она отделалась легким испугом.

На сей же раз актрису доставили в больницу с многочисленными травмами и сильным ушибом головы. После этого здоровье Веры Александровны серьезно пошатнулось.

В Рождество 1999 года она посетила церковь, а вечером 8 января поехала в гости к сестре. Домой она не вернулась.

Проверка больниц, моргов, опросы родных, друзей ничего не дали. Вера Ивлева ушла от сестры, жившей в Химках, около 11 вечера. Ехать до дома ей было недалеко, однако на этом пути что-то произошло.

Спустя два месяца, в марте 1999 года, когда стал сходить снег, в районе Бутаковского залива прохожий наткнулся на сильно поврежденное тело. Останки успели обглодать бродячие собаки.

До сих пор неизвестно, что произошло в тот вечер. Судмедэксперты пришли к выводу, что повреждения на теле, приведшие к смерти, скорее всего, были получены в результате ДТП.

Какой-то водитель сбил Веру Александровну, а затем, испугавшись ответственности, отвез тело подальше от места происшествия и закопал его в снегу.

Найти виновника смерти актрисы не удалось. Возможно, этот человек сейчас читает наш материал, радуясь тому, как ловко он избежал наказания.



Вера Ивлева в фильме «Воровка», 1994 год. Фото: Кадр из фильма

Возвращение из забвения

Веру Александровну Ивлеву похоронили в закрытом гробу на Машкинском кладбище, рядом с братом Александром.

Спустя десятилетие энтузиасты из Общества некрополистов, изучающие некрополи и разыскивающие потерянные могилы знаменитостей, наткнулись на могилу актрисы и пришли в ужас от ее запущенного состояния.

Сначала они сами привели захоронение в порядок, а затем с помощью прессы удалось подключить местную администрацию. В 2012 году усилиями некрополистов, общественников, друзей и просто неравнодушных людей на могиле Веры Ивлевой был установлен новый достойный памятник. На его открытие приехали и коллеги из театра «Ленком», в памяти которых актриса навсегда осталась добрым и светлым человеком.