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Пропавшая без вести. Печальная судьба комической звезды Веры Ивлевой

08.01.2020 16:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пропавшая без вести. Печальная судьба комической звезды Веры Ивлевой
Вера Ивлева в роли Фимы Собак. «Двенадцать стульев». 1976 год. © / Кадр из фильма

В один из январских дней 1999 года в отделение милиции в подмосковных Химках поступило заявление об исчезновении человека. Привычный ко всему оперативник пробежал глазами данные, но, увидев приложенную к заявлению фотографию, удивленно воскликнул:

— Так ведь это же та… Ну которая в «Двенадцати стульях»!

«Та, которая...» или «тот, который...» — таков удел многих актеров эпизодических ролей. Эти мастера могут играть ярко, оставаться в памяти зрителей, но чаще всего их имена публика не запоминает.

Актриса Вера Ивлева в «Двенадцати стульях» режиссера Марк Захарова играла подругу Эллочки-Людоедочки Фиму Собак. Играла просто роскошно: не запомнить эту яркую даму с папиросой в зубах было просто невозможно.

Маленькая роль стала визитной карточкой актрисы, хотя друзьям она признавалась, что далась она нелегко: для некурящей Ивлевой сцена едва не закончилась потерей сознания от табака.

Хочу стать актрисой!

Ее называли «счастливой неудачницей»: она играла в кино у лучших режиссеров, много лет служила в одном из самых популярных театров, но так и не получила ни одной главной роли, в которой могла бы раскрыться полностью.

Пропавшая без вести. Печальная судьба комической звезды Веры Ивлевой
Вера Ивлева в фильме «Месторождение» киностудии «Таджикфильм». Режиссер Марат Арипов. 1968 год. Фото: РИА Новости

Она родилась в деревне в обычной крестьянской семье, с детства умела ухаживать за скотиной. Вера хорошо училась, и родители мечтали, что дочь получит хорошее образование. Увлечение девочки и ее брата-близнеца Саши самодеятельностью не принимали всерьез.

Но Вера и Александр Кислаевы (девичья фамилия актрисы) после окончания школы отправились в Москву поступать в училище имени Щепкина. Однако их не приняли.

Саша как-то сразу сник и сдался. Этот провал будто предопределил всю его дальнейшую жизнь. Он умер в 1984 году, едва преодолев 30-летний рубеж.

Вера проявила завидную настойчивость и с третьего раза все-таки была зачислена в вуз.

Ей сразу дали понять, что с простой деревенской внешностью не стоит рассчитывать на роли романтических героинь. Но Вера подавила в себе комплексы, решив, что настоящая актриса сумеет себя проявить там, где представится возможность.

Первые успехи и разрушенный брак

В 1965 году на экраны вышли сразу несколько картин, где молодая студентка «Щепки» Вера Кислаева мелькнула в эпизодах. Но впервые зрителям она запомнилась годом позже, в «Сказке о царе Салтане». В фильме Александра Птушко актриса сыграл Ткачиху, и образ этот получился ярким и сочным.

Пропавшая без вести. Печальная судьба комической звезды Веры Ивлевой
Вера Ивлева в фильме «Сказка о царе Салтане», 1966 год. Кадр из фильма

Посыпались новые предложения, правда, речь шла о небольших ролях. Но Вера была убеждена, что это только начало и все впереди.

Ради карьеры пришлось пожертвовать первым браком. Супруг, офицер Дмитрий Ивлев, от которого Вера родила дочь Ольгу, видел жену в качестве домохозяйки и поставил условие: либо он, либо работа. Актриса выбрала работу. На память от брака осталась фамилия, под которой Вера выходила на сцену театра и снималась в кино.

Захаров просил подождать и потерпеть

После окончания училища она работала  в Московском областном театре драмы, в Театре миниатюр, а в 1973 году пришла в «Ленком». Ивлева преклонялась перед талантом Марка Захарова и отметала предложения о переходе в другие театры, называя режиссера «гением».

Захаров просил Веру немного подождать, потерпеть, говоря о том, что ее звездная главная роль еще впереди. Это ожидание растянулось на четверть века и закончилось ничем…

Талант актрисы оценил Леонид Гайдай, который задействовал ее практически во всех своих поздних картинах начиная с фильма «За спичками», где Ивлева великолепно сыграла Анну-Кайсу.

Но все это опять-таки были небольшие роли, да и к тому же эти картины уступали лучшим работам Гайдая.

Пропавшая без вести. Печальная судьба комической звезды Веры Ивлевой
Вера Ивлева в фильме «За спичками», 1979 г. Фото: Кадр из фильма

На личном фронте тоже все было непросто. Актриса несколько лет жила в гражданском браке с художником-гримером Наумом Маркзицером, и эти годы были едва ли не самыми счастливыми в жизни Веры Ивлевой. Но потом Наум Владимирович решил уехать в США, предложив поехать с ним и Вере с дочерью. Актриса категорически отказалась.

Правда, дочь Ивлевой рассказывала журналистам, что дело было вовсе не в этом. Просто в какой-то момент они поссорились, и Вера, проявив жесткий характер, ушла от человека, которого любила. Потом она очень жалела об этом поступке.

Пропавшая без вести. Печальная судьба комической звезды Веры Ивлевой Леонид Каневский: «Главное - сыграть эпизод так, чтобы он запомнился»

Ирония судьбы

Был и еще один опрометчивый поступок, связанный с профессией. Как-то в середине 1970-х к Ивлевой домой приехали две женщины, представившиеся ассистентками Эльдара Рязанова. Они предлагали роль в новой картине. Но актриса заявила, что не готова сейчас с ними это обсуждать. Ассистентки уехали, и о роли речь больше не шла.

Вера Александровна вовсе не собиралась отметать предложение с порога. Просто ее застали во время домашних дел, обстановка в квартире была скромной, и актрисе было просто стыдно общаться с незнакомыми людьми. Как потом выяснилось, звали Ивлеву ни куда-нибудь, а в «Иронию судьбы»…

Кризис начала 1990-х в стране совпал и с жизненным кризисом Веры Ивлевой. В «Ленкоме» у нее осталась только роль второго плана в единственном спектакле. Марк Захаров, занятый проблемами выживания театра в сложных экономических условиях, больше не давал актрисе никаких обещаний. И здесь она, наверное, впервые пожалела о своей четвертьвековой верности гению.

Пропавшая без вести. Печальная судьба комической звезды Веры Ивлевой
Вера Ивлева в фильме «Мама», 1976 год.  Кадр из фильма

Загадочная смерть

Дочь выросла, вышла замуж, и между близкими людьми начались конфликты и непонимание. Особенно ситуация обострилась после того, как в 1996 году Веру Александровну сбил автомобиль. За год до этого с Ивлевой произошел аналогичный случай, но она отделалась легким испугом.

На сей же раз актрису доставили в больницу с многочисленными травмами и сильным ушибом головы. После этого здоровье Веры Александровны серьезно пошатнулось.

В Рождество 1999 года она посетила церковь, а вечером 8 января поехала в гости к сестре. Домой она не вернулась.

Проверка больниц, моргов, опросы родных, друзей ничего не дали. Вера Ивлева ушла от сестры, жившей в Химках, около 11 вечера. Ехать до дома ей было недалеко, однако на этом пути что-то произошло.

Спустя два месяца, в марте 1999 года, когда стал сходить снег, в районе Бутаковского залива прохожий наткнулся на сильно поврежденное тело. Останки успели обглодать бродячие собаки.

До сих пор неизвестно, что произошло в тот вечер. Судмедэксперты пришли к выводу, что повреждения на теле, приведшие к смерти, скорее всего, были получены в результате ДТП.

Какой-то водитель сбил Веру Александровну, а затем, испугавшись ответственности, отвез тело подальше от места происшествия и закопал его в снегу.

Найти виновника смерти актрисы не удалось. Возможно, этот человек сейчас читает наш материал, радуясь тому, как ловко он избежал наказания.

Пропавшая без вести. Печальная судьба комической звезды Веры Ивлевой
Вера Ивлева в фильме «Воровка», 1994 год. Фото: Кадр из фильма

Возвращение из забвения

Веру Александровну Ивлеву похоронили в закрытом гробу на Машкинском кладбище, рядом с братом Александром.

Спустя десятилетие энтузиасты из Общества некрополистов, изучающие некрополи и разыскивающие потерянные могилы знаменитостей, наткнулись на могилу актрисы и пришли в ужас от ее запущенного состояния.

Сначала они сами привели захоронение в порядок, а затем с помощью прессы удалось подключить местную администрацию. В 2012 году усилиями некрополистов, общественников, друзей и просто неравнодушных людей на могиле Веры Ивлевой был установлен новый достойный памятник. На его открытие приехали и коллеги из театра «Ленком», в памяти которых актриса навсегда осталась добрым и светлым человеком.

 
 
 
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8 января 1999 года при невыясненных обстоятельствах погибла актриса театра «Ленком» Вера Ивлева.
 
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