Кариес или пульпит: как отличить, рекомендации по профилактике

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Игнорирование белых пятен на эмали приводит к поверхностным кариозным дефектам, инфекция проникает в дентин. Без лечения развивается глубокий кариес, разрушается дентинный слой. Если не устранить дефект, поражается заполняющая полость зуба соединительная ткань, развивается пульпит. У заболеваний схожие симптомы. Как отличить кариес от пульпита, расскажет А.Г. Панкратьева – основатель частной клиники «Семейный стоматолог».





Чем отличаются кариес и пульпит?

Точно диагностирует заболевание только стоматолог. При кариесе происходит деминерализация и разрушение твердых зубных тканей. Пульпа расположена в глубине зуба, не воспаляется, пока между ней и кариозной полостью находится здоровый слой дентина. На последней стадии кариеса прослойка истончается, микроорганизмы проникают через тонкое дно полости к мягкой части зуба с нервами и сосудами. Клиническая картина кариеса менее тяжелая, но оба заболевания нужно срочно лечить. При кариесе очищают полость от мертвого дентина. При пульпите лечение трудоемкое, удаляется пульпа (нерв). Если заболевание вовремя не обнаружить или откладывать лечение, воспаляется связка, фиксирующая зуб в челюсти.

Самостоятельно распознать болезнь можно по собственным ощущениям

Симптомы Кариес Пульпит 1 Цвет эмали Появляются участки деминерализации (меловидные пятна), которые с развитием болезни становятся коричневыми Серый оттенок эмали 2 Болевые ощущения Ноющая слабовыраженная боль, не возникает самопроизвольно, обостряется после горячего, сладкого, холодного, механических нагрузок, быстро проходит после устранения причины. Длительность приступа зависит от глубины поражения. Острая, приступообразная боль появляется спонтанно, продолжается от 20-30 минут до нескольких часов. После устранения провоцирующих факторов проходит через 10-20 минут. При диффузном пульпите боль отдает в ухо, висок 3 Ночная боль Болезненность свидетедьствует о развитии пульпита Усиливается ночью, проявляется болезненной пульсацией 4 Размер кариозной полости Увеличивается по мере развития болезни Глубокая, с пластами размягченного дентина 5 Температура Не повышается Повышается, может достигать 38 градусов

Профилактика кариеса: рекомендации врача-стоматолога А.Г Панкратьевой

Несколько шагов на пути к здоровым зубам:

Предупреждение любой болезни ротовой полости начинается с правильной гигиены – дважды в день по 3 минуты с обработкой языка, десен, очистки межзубных промежутков.

Пользуйтесь ополаскивателем, профилактической пастой с ионами кальция и фтором.

Найдите стоматолога, которому доверите зубы. Посещайте врача раз в полгода для профилактического осмотра, профессиональной гигиенической чистки. В Минске для удаления налета применяют безболезненные аппаратные методы (ультразвук, лазер, пескоструйная обработка).

Снизьте потребление кисло-сладких продуктов, газированных напитков. Употребляйте твердый сыр, несладкий йогурт, зелень, морковь, морепродукты, яблоки.

Депульпация и чистка каналов при пульпите дороже лечения начального кариеса или профгигиены. Не допускайте развития болезни.

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