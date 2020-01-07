«Если вы бизнесмен в Беларуси, есть проблемы». Экономист Гуриев рассказал, что будет с мировой экономикой

Источник материала: KYKY

Живущий за рубежом известный экономист Сергей Гуриев, в прошлом — ректор Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, дал интервью vc.ru. Без лишних спойлеров публикуем его главные цитаты.

О ключевых вызовах в экономике мира прямо сейчас — и о том, как к ним относиться

«Главный вызов [сейчас в мировой экономике] — это рост неравенства, обусловленный автоматизацией и глобализацией. Во-вторых, проблемы беженцев и проблемы миграции. Технологии — это благо, глобализация — это тоже благо. Последние 30-40 лет с точки зрения мировой экономики были очень успешными, в том смысле, что средний уровень дохода в мире вырос, а мировая бедность резко сократилась.

Если в начале 80-х примерно 40% населения мира жило на два доллара в день, сейчас эта цифра составляет 8% или 9%. Это огромный прогресс. Мировая экономика существенно выросла и, конечно, в первую очередь благодаря технологическому развитию и глобализации. Но эти же мировые тренды приводят к росту неравенства внутри стран, особенно внутри развитых стран. Это ведет к росту популизма, к увеличению недоверия к демократии, к непопулярности идей глобализации и технологического прогресса.

Ключевым решением, естественно, является образование и в первую очередь непрерывное постдипломное образование. Главный вопрос заключается в следующем: каким образом сделать так, чтобы люди, которые теряют одну работу, могли переквалифицироваться и найти себя в другой».

О самых интересных вещах в технологиях

«Самые интересные вещи происходят, конечно, в artificial intelligence, в machine learning, в deep learning, в биотехе. Многие из них не в Долине, а скорее в Кембридже, Массачусетс (MIT, Harvard University). Много интересного происходит и в финтехе. Для меня как экономиста очень интересно, будут ли полностью уничтожены наличные. Разговор об этом идет, но каким образом это случится, пока непонятно.

Также, как я уже сказал, важно, насколько быстро мир уйдет от нефти и перейдет на возобновляемую энергию. Вполне вероятно, что это тоже произойдет в ближайшие 10‑15 лет. По крайней мере, потребление нефти начнет значительно сокращаться. <...>

Знаете, я очень хорошо помню, когда нефть последний раз стоила выше сотни долларов за баррель. Я тогда говорил некоторым бизнесменам, включая ИТ-предпринимателей, что нефтяные цены упадут. Они отвечали, что это невозможно: Китай растет, всем нужна нефть. А после того, как она все-таки снизилась до 60 долларов и ниже, многие мне звонили и спрашивали, как я это узнал.

Но это просто глобальный тренд, который связан с тем, что есть консенсус, что есть изменение климата, и чтобы с ним бороться, правительства будут так или иначе вводить регулирование и налогообложение углеводородов, а бизнес, зная то, что это будет происходить, будет инвестировать в более «зеленые» технологии».

О Беларуси (о, да!)

«[Беларусь —] это очень интересный ИТ-кластер, который был создан практически с нуля. В этой стране есть компании, которые выросли до серьезного размера, например, EPAM, у которой только в Беларуси больше 20 тысяч сотрудников. Эта компания глобального масштаба, которая зарегистрирована в США.

[Как это коррелирует с качеством институтов, которые там существуют?] Безусловно, сильно коррелирует. Отличие технопарка в Беларуси от других мест заключается в том, что его лично защищает Лукашенко. Но в целом, если вы предприниматель в Беларуси, то с безопасностью есть проблемы. Например, силовики могут к вам прийти. Поэтому ключевые локальные ИТ-компании зарегистрированы не в Беларуси.

Wargaming, которая делает игру World of Tanks, зарегистрирована на Кипре. EPAM — в Соединенных Штатах. Почему? Потому что эти компании боятся плохих институтов. Ну и кроме того, конечно, Долина полна выходцами из Восточной Европы, в том числе людьми из Беларуси и России, которым легче делать бизнес там».

Об образовании

Фундаментальное образование крайне консервативно. Очень трудно изменить то, как устроен университет и университетское сообщество. Но чем дальше, тем больше будет спрос не на знания, а на навыки. Не так важно, выучили ли вы то, что написано в учебнике или нет.

Гораздо важнее уметь учиться, искать информацию, критически воспринимать ее, работать в команде, творчески. Все эти навыки, связанные с кооперацией, креативностью, критическим мышлением — это то, что нужно для современного рынка труда. И поэтому хотя университеты, конечно, останутся, де-факто они будут преподавать что-то другое. Главным будет не набор знаний, а набор навыков, которые «производят» современного сотрудника, который в свою очередь умеет критически мыслить, работать в команде, как, к слову, и независимо тоже, заниматься творческой работой. <...>

Но фундаментальное образование не устаревает – в том смысле, что, если вы получаете базовое математическое образование, можно учить новые языки программирования. <...> Если вы выучили английский язык, этот навык не устареет. «Мягкие навыки» — критическое мышление, работа в командах — тоже не устаревают. То, что устаревает, — это знания, связанные, например, с законами. Но опять-таки принципы правовой системы не меняются. Поэтому фундаментальное образование — это вещь, бесспорно, остающаяся полезной».

О том, почему мы впадаем в уныние — и как всё будет хорошо

«Молодым людям кажется, что жизнь становится все труднее и труднее. Так вот, это пройдет после кризиса среднего возраста — жизнь будет становиться все лучше и лучше. Это закономерность, которая наблюдается во всех странах. Примерно до 40 лет у людей есть ощущение, что стресса все больше, жизнь все труднее, а после 40 этот тренд разворачивается и с каждым годом жизнь становится все лучше. Это статистическая закономерность. Не у каждого так происходит, но в среднем это так.

[Почему так?] Это пересмотр целей, которых вы хотите добиться в жизни, отбрасывание нереалистичных, постановка более реалистичных, умение справляться со стрессом. В общем, не переживайте, все будет хорошо».