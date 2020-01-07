ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Если вы бизнесмен в Беларуси, есть проблемы». Экономист Гуриев рассказал, что будет с мировой экономикой

08.01.2020 16:11 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Живущий за рубежом известный экономист Сергей Гуриев, в прошлом — ректор Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, дал интервью vc.ru. Без лишних спойлеров публикуем его главные цитаты.

О ключевых вызовах в экономике мира прямо сейчас — и о том, как к ним относиться

«Главный вызов [сейчас в мировой экономике] — это рост неравенства, обусловленный автоматизацией и глобализацией. Во-вторых, проблемы беженцев и проблемы миграции. Технологии — это благо, глобализация — это тоже благо. Последние 30-40 лет с точки зрения мировой экономики были очень успешными, в том смысле, что средний уровень дохода в мире вырос, а мировая бедность резко сократилась.

Если в начале 80-х примерно 40% населения мира жило на два доллара в день, сейчас эта цифра составляет 8% или 9%. Это огромный прогресс. Мировая экономика существенно выросла и, конечно, в первую очередь благодаря технологическому развитию и глобализации. Но эти же мировые тренды приводят к росту неравенства внутри стран, особенно внутри развитых стран. Это ведет к росту популизма, к увеличению недоверия к демократии, к непопулярности идей глобализации и технологического прогресса.

Ключевым решением, естественно, является образование и в первую очередь непрерывное постдипломное образование. Главный вопрос заключается в следующем: каким образом сделать так, чтобы люди, которые теряют одну работу, могли переквалифицироваться и найти себя в другой».

О самых интересных вещах в технологиях

«Самые интересные вещи происходят, конечно, в artificial intelligence, в machine learning, в deep learning, в биотехе. Многие из них не в Долине, а скорее в Кембридже, Массачусетс (MIT, Harvard University). Много интересного происходит и в финтехе. Для меня как экономиста очень интересно, будут ли полностью уничтожены наличные. Разговор об этом идет, но каким образом это случится, пока непонятно.

Также, как я уже сказал, важно, насколько быстро мир уйдет от нефти и перейдет на возобновляемую энергию. Вполне вероятно, что это тоже произойдет в ближайшие 10‑15 лет. По крайней мере, потребление нефти начнет значительно сокращаться. <...>

Знаете, я очень хорошо помню, когда нефть последний раз стоила выше сотни долларов за баррель. Я тогда говорил некоторым бизнесменам, включая ИТ-предпринимателей, что нефтяные цены упадут. Они отвечали, что это невозможно: Китай растет, всем нужна нефть. А после того, как она все-таки снизилась до 60 долларов и ниже, многие мне звонили и спрашивали, как я это узнал.

Но это просто глобальный тренд, который связан с тем, что есть консенсус, что есть изменение климата, и чтобы с ним бороться, правительства будут так или иначе вводить регулирование и налогообложение углеводородов, а бизнес, зная то, что это будет происходить, будет инвестировать в более «зеленые» технологии».

О Беларуси (о, да!)

«[Беларусь —] это очень интересный ИТ-кластер, который был создан практически с нуля. В этой стране есть компании, которые выросли до серьезного размера, например, EPAM, у которой только в Беларуси больше 20 тысяч сотрудников. Эта компания глобального масштаба, которая зарегистрирована в США.

[Как это коррелирует с качеством институтов, которые там существуют?] Безусловно, сильно коррелирует. Отличие технопарка в Беларуси от других мест заключается в том, что его лично защищает Лукашенко. Но в целом, если вы предприниматель в Беларуси, то с безопасностью есть проблемы. Например, силовики могут к вам прийти. Поэтому ключевые локальные ИТ-компании зарегистрированы не в Беларуси.

Wargaming, которая делает игру World of Tanks, зарегистрирована на Кипре. EPAM — в Соединенных Штатах. Почему? Потому что эти компании боятся плохих институтов. Ну и кроме того, конечно, Долина полна выходцами из Восточной Европы, в том числе людьми из Беларуси и России, которым легче делать бизнес там».

Об образовании 

Фундаментальное образование крайне консервативно. Очень трудно изменить то, как устроен университет и университетское сообщество. Но чем дальше, тем больше будет спрос не на знания, а на навыки. Не так важно, выучили ли вы то, что написано в учебнике или нет.

Гораздо важнее уметь учиться, искать информацию, критически воспринимать ее, работать в команде, творчески. Все эти навыки, связанные с кооперацией, креативностью, критическим мышлением — это то, что нужно для современного рынка труда. И поэтому хотя университеты, конечно, останутся, де-факто они будут преподавать что-то другое. Главным будет не набор знаний, а набор навыков, которые «производят» современного сотрудника, который в свою очередь умеет критически мыслить, работать в команде, как, к слову, и независимо тоже, заниматься творческой работой. <...>

Но фундаментальное образование не устаревает – в том смысле, что, если вы получаете базовое математическое образование, можно учить новые языки программирования. <...> Если вы выучили английский язык, этот навык не устареет. «Мягкие навыки» — критическое мышление, работа в командах — тоже не устаревают. То, что устаревает, — это знания, связанные, например, с законами. Но опять-таки принципы правовой системы не меняются. Поэтому фундаментальное образование — это вещь, бесспорно, остающаяся полезной».

О том, почему мы впадаем в уныние — и как всё будет хорошо

«Молодым людям кажется, что жизнь становится все труднее и труднее. Так вот, это пройдет после кризиса среднего возраста — жизнь будет становиться все лучше и лучше. Это закономерность, которая наблюдается во всех странах. Примерно до 40 лет у людей есть ощущение, что стресса все больше, жизнь все труднее, а после 40 этот тренд разворачивается и с каждым годом жизнь становится все лучше. Это статистическая закономерность. Не у каждого так происходит, но в среднем это так.

[Почему так?] Это пересмотр целей, которых вы хотите добиться в жизни, отбрасывание нереалистичных, постановка более реалистичных, умение справляться со стрессом. В общем, не переживайте, все будет хорошо».

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Живущий за рубежом известный экономист Сергей Гуриев, в прошлом — ректор Российской экономической школы и главный экономист Европейского банка реконструкции и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика