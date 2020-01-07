Генерал-тень. Чем грозит миру убийство американцами Касема Сулеймани?

Источник материала: Аргументы и факты

3 января американский беспилотник атаковал колонну машин близ аэропорта Багдада в Ираке. Погибли 12 человек, среди которых был иранский генерал-майор Касем Сулеймани. О том, что он там делал и почему был убит, «АиФ» рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, специалист по современному Ирану Владимир Сажин:

«Касем Сулеймани родился в бедной крестьянской семье и не закончил даже среднюю школу. Однако после свержения шаха в 1979 г. благодаря личной храбрости, преданности делу исламской революции и хорошим организаторским способностям быстро пошёл в гору. Он был принят в Корпус стражей исламской революции (КСИР). Эта мощная и разветвлённая организация ведёт военную, политическую, экономическую, разведывательную и контрразведывательную деятельность, контролирует до 30% иранской экономики, через неё проходит четверть всех финансовых потоков Ирана. В составе Корпуса есть сухопутные войска, воздушно-космические силы, ВМС, а также силы специальных операций "Кудс". Именно в составе иранского спецназа Сулеймани воевал с Ираком во время войны 1980–1988 гг., а в 1998 г. он эти силы специальных операций возглавил.

Сулеймани был солдатом, шпионом, диверсантом, дипломатом и политиком в одном лице. Политику Ирана он проводил в Ираке, Сирии, Йемене и других странах. В Ливане, например, он создавал "Хезболлу", по образу и подобию которой потом строил шиитские боевые формирования в Сирии и Ираке. В качестве разведчика Сулеймани давал информацию непосредственно первому лицу страны, минуя своих непосредственных начальников. Считается, что он был четвёртым человеком в стране после аятоллы, президента и председателя меджлиса. И при благоприятном раскладе мог стать следующим президентом Ирана. Американцы считали его чуть ли не самой влиятельной персоной на Ближнем Востоке. Кстати, в США его недавно неофициально объявили "террористом № 1". Вместе с тем погибший генерал для США не менее опасен, чем живой, так как в глазах иранцев и значительной части других арабских стран он стал мучеником и практически легендой. Неслучайно, по сообщению "Нью-Йорк таймс", два предшественника Трампа (Обама и Буш) отвергли убийство генерала как слишком провокационное.

Сулеймани был весьма смелым, но осторожным. Американцы дали ему прозвище "Генерал-тень". В России его тоже неплохо знали. В конце 2014 г. он прилетал в Москву — без всякой помпы, простым рейсовым самолётом из Тегерана. Переговоры с российским руковод­ством не афишировались, но считается, что их целью было привлечение России к участию в сирийском конфликте на стороне Башара Асада. Если это так, то в данном случае генерал прекрасно выступил в роли дипломата. К сентябрю 2015 г., когда Россия вмешалась в ход войны, режим Асада буквально висел на волоске. Так что Сулеймани ещё и его спас. Не исключено, что в России генерал бывал и позднее. И уж совершенно точно он имел контакты с российскими военными в Сирии. И даже с американцами координировал дейст­вия иранских сил в этой стране.

Гибель Сулеймани — огромная потеря для Ирана. Однако, уничтожив генерала, Трамп положил конец последним возможностям установить мир на Ближнем Востоке. Исламская республика уже объявила о выходе из "ядерной сделки" и возобновлении работ по созданию ядерного оружия. Конечно, оно появится не завтра и не через год, но на сей раз появится почти наверняка. А в этом случае тревогу надо испытывать уже и Москве. Кроме того, в феврале в Иране пройдут парламентские выборы, на которых радикалы наверняка одержат уверенную победу над умеренными. А в 2021 г. там запланированы президентские выборы с тем же предсказуемым результатом. Если до этого политика страны была просто радикальной, то теперь она будет радикально радикальной».



Фото: Reuters / Lim Huey Teng

Чем ответит Иран?

Руководство Ирана уже предупредило весь мир: выходка Вашингтона не останется без ответа. О том, каким может быть этот ответ, рассказывает военный эксперт, соавтор книги «Персидский бастион» Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин:

«Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сразу озвучил, что возмездие не заставит себя ждать. Военный советник Верховного лидера Ирана и бывший министр обороны генерал Хоссейн Дехган заявил, что ответ Ирана будет военным и направленным против военных объектов. При решении вопроса о том, каким именно будет возмездие, основной развилкой для Ирана является выбор между непрямыми асимметричными действиями с помощью дружественных Ирану сил в других странах и нанесением прямого удара собственными силами по каким-либо высокопоставленным американским официальным лицам и военным объектам в регионе.

Непрямые действия в виде атак поддерживаемых Ираном шиитских милиций в том же Ираке создавали немало проблем для США ещё в 2000-х гг. во время американской оккупации страны. Подобные атаки сейчас могут возобновиться, тем более что проиранские шиитские милиции намного усилились и составляют значительную часть Сил народного ополчения Ирака.

Однако демонстративное убийство одного из высших иранских военачальников, крайне популярного в народе, может потребовать от иранского руководства более жёсткого и прямого ответа. Для этого потенциально могут быть задействованы различные силы и средства от диверсионных групп до ударных БПЛА, включая "дроны-камикадзе", и различных типов иранских управляемых ракет.

Насколько можно судить, обе стороны не хотят полномасштабной войны, но Вашингтон убийством генерала Сулеймани очень высоко поднял ставку, и Тегеран не может не ответить на это.

США и Иран продолжают двигаться по пути эскалации конфликта, и логика этого движения, когда каждая из сторон вынуждена делать ответный ход, может завести довольно далеко. Я считаю вероятность большой войны не очень высокой, но нельзя исключать, что до какого-нибудь обмена ударами и ограниченных столкновений ситуация в конечном итоге может и дойти».

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Уйдут ли США из Ирака?

Парламент Ирака потребовал вывести из страны американские войска. Возмущение депутатов понять можно: в результате американской атаки 3 января погиб не только командир иранского спецназа, но и замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Президент США в свойственной ему резкой манере ответил, что американские войска не покинут Ирак, пока Багдад не заплатит за строительство авиабазы. А это, по его словам, несколько миллиардов. Американцев «просят на выход» не в первый раз. Но уходят они не всегда. Так, после Кубинской революции 1959 г. новые власти потребовали их покинуть базу Гуантанамо. Когда США отказались, базу отрезали от водопровода и электричества. Не помогло: американский флот и ныне там.

А вот у СССР в аналогичной ситуации остаться не получилось. В 1958 г. в Албании (г. Влёр) была основана база нашего ВМФ. Но после раскола между компартиями в 1961 г. нам пришлось ее оставить вместе с несколькими подлодками.

Заплатят ли за убийство Трампа $80 млн?

Мировые информагентства сообщили шокирующую новость: гостелевидение Ирана объявило о награде за голову Трампа в лучших традициях Дикого Запада, режим аятолл предложил за его голову $80 млн.

Правда, вскоре выяснилось, что это не совсем так. Заявление на государственном ТВ действительно прозвучало. Вот только сделали его не власти, а ведущий траурной церемонии генерала Сулеймани. Награду он не объявлял, но сказал, что если каждый иранец пожертвует по доллару, то страна сможет дать 80 млн долларов тому, кто убьёт президента США.

Если эта идея получит одобрение правительства, сумма премии станет рекорд­ной в истории человечества. Напомним: за голову Усамы бен Ладена предлагали «всего-навсего» 50 млн. За других известных террористов давали вдвое меньше. Это Халид Шейх Мохаммед (бомбы у посольств США в Кении и Танзании, подрыв эсминца «Коул»), который был арестован в Пакистане, сейчас его судят в США. Столько же предлагается за Аймана аз-Завахири, нынешнего главу «Аль-Каиды».

Самый курьёзный случай из этой серии произошёл в ходе Первой мировой войны, когда англичане гонялись по колонии Германская Восточная Африка (ныне Танзания) за отрядами полковника Пауля фон Леттов-Форбека. За его голову была обещана награда —1 тыс. фунтов. Полковника никто не выдал. Как выяснилось после войны, туземцы просто не поверили, что за одного человека и впрямь дадут такую уйму денег.