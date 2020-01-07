В Беларуси проживают более 380 человек старше 100 лет

Министр труда и социальной защиты Ирина КОСТЕВИЧ привела статистику количества долгожителей в Беларуси. По ее словам, на данный момент в стране проживают 382 человека, которым сто и более лет, пишет БЕЛТА .

Лидирует по этому показателю Минск. В белорусской столице проживают 68 человек старше 100 лет.

Ирина Костевич отметила, что государство принимает различные меры для создания достойных условий жизни людей пожилого и преклонного возраста, прежде всего тех, которые сами не могут позаботиться о себе. Среди инструментов помощи министр перечислила услуги социальных работников, социальный патронат, сеть домов-интернатов.