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В Беларуси проживают более 380 человек старше 100 лет

08.01.2020 15:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси проживают более 380 человек старше 100 лет
pixabay.com

Министр труда и социальной защиты Ирина КОСТЕВИЧ привела статистику количества долгожителей в Беларуси. По ее словам, на данный момент в стране проживают 382 человека, которым сто и более лет, пишет БЕЛТА.

В Беларуси проживают более 380 человек старше 100 лет Какого человека можно считать пожилым?

Лидирует по этому показателю Минск. В белорусской столице проживают 68 человек старше 100 лет.

Ирина Костевич отметила, что государство принимает различные меры для создания достойных условий жизни людей пожилого и преклонного возраста, прежде всего тех, которые сами не могут позаботиться о себе. Среди инструментов помощи министр перечислила услуги социальных работников, социальный патронат, сеть домов-интернатов.

 
Теги: Минск
 
 
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Наибольшее количество долгожителей проживают в Минске.
 
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