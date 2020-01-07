ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ завершил формирование тренерского штаба. В него вошел иностранец

08.01.2020 17:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тренерский штаб БАТЭ полностью укомплектован, сообщает сайт клуба. В него вошел 31-летний серб Лука Евтович, который будет тренером-аналитиком. Также новому главному тренеру Кириллу Альшевскому будет помогать специалист, перешедший из «Витебска».


Нового главного тренера «желто-синих» представили 3 января в Галерее TUT.BY. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В грядущем сезоне с Кириллуом Альшевским будет работать пять человек. Старшим тренером останется Александр Лисовский, с вратарями продолжит трудиться Андрей Дрозд.

Есть и трое новичков.

Дмитрий Лихтарович — знаковый футболист в истории БАТЭ — после завершения игровой карьеры помогал тренировать дубль борисовчан с 2016 по 2019 год. Его майка висит под сводами «Борисов-Арены».

Евгений Чернухин в прошлом году помогал Сергею Ясинскому в главной команде «Витебска», а также руководил резервистами северян. Вдобавок в профайле Евгения Юрьевича есть период в «Тосно» (2018), тогда выступавшем в российской премьер-лиге.

Должность тренера-аналитика занял серб Лука Евтович. Этот специалист в последнее время совмещал работу в белградском «Вождоваце» и молодежной сборной своей родной страны.

Он также привлекался в качестве эксперта к эфирам на сербском телевидении и помогал разбирать матчи финального турнира чемпионата мира по футболу в 2018 году.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренерский штаб главной команды БАТЭ укомплектован.
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский журналист продал подарок Лукашенко за полторы тысячи евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика