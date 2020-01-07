Из тренерского штаба минского «Динамо» исчез автобус

Источник материала: Tut.by

Включенный в середине ноября в тренерский штаб минского «Динамо» автобус пропал с сайта клуба.

Напомним, что после серии из 11 поражений Крэйг Вудкрофт решил объединить команду, предложив толкать автобус сначала игрокам по отдельности, а затем всем вместе. Этим канадец хотел продемонстрировать, что общими усилиями хоккеисты могут выполнить любую задачу.

После этого команда одержала две победы подряд, а официальный сайт минского «Динамо» сообщил, что автобус стал тренером команды.

«Тренерский штаб „Динамо-Минск“ пополнился иностранным специалистом из Германии. Помимо Адриана Вальво за физподготовку будет отвечать клубный Автобус MAN, госномер АК 0077−7.

Команда уже познакомилась с Автобусом и его методами подготовки к матчам. Вы могли заметить положительные изменения в функциональном состоянии команды в победных матчах с „Торпедо“ и „Витязем“.

Добро пожаловать в клуб, Автобус!», — говорилось в заявлении.

MAN даже внесли в соответствующий раздел на сайте клуба.





К сожалению, успехи автобуса оказались краткосрочными. Вскоре клуб начал новую серию поражений, которая достигла антирекордных 12 матчей. Теперь MAN пропал с сайта клуба.

Это единственное изменение в тренерском штабе «Динамо».



