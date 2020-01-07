ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соглашение об упрощении выдачи виз подписали Беларусь и ЕС

08.01.2020 17:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.  

Как сообщили в МИД, церемония прошла в Брюсселе 8 января.  

С белорусской стороны соглашения подписал министр иностранных дел Владимир Макей, а со стороны Евросоюза – заместитель премьер-министра – министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (эта страна сейчас председательствует в Европейском совете) и Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.   

После подписания документы будут ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.  

Соглашения начнут действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.  

Напомним, что с начала февраля начнет действовать обновленный Визовый кодекс ЕС, который предусматривает повышение стоимости визового сбора до 80 евро. Пока не вступит в силу соглашение с ЕС, стоимость визы для белорусов будет составлять 80 евро, а затем снизится до 35.  

Подводя итоги 2019 года, Владимир Макей заявил: «С первых дней следующего года можно ожидать определённых сюрпризов» (читать далее).    

Люди в материале: Владимир Макей, Давор Божинович, Ильва Йоханссон
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.   Как сообщили в МИД,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский журналист продал подарок Лукашенко за полторы тысячи евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика