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Российский журналист продал подарок Лукашенко за полторы тысячи евро
08.01.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: facebook.com/serguei.parkhomenko
Часы, которые Сергей Пархоменко выставил на аукцион в первый день года, были подарены ему белорусским президентом в 1997 году. Журналист утверждал, что никогда их не носил.
Стартовая цена часов составляла 5 тыс. российских рублей, но постепенно поднялась до 110 тысяч рублей (почти 1,6 тыс. евро).
Вырученные деньги журналист планирует направить на поддержку сообщества «Диссернет», целью которого является противодействие злоупотреблениям и подлогам в области научной и образовательной деятельности в России.
Сергей Пархоменко ведет программу «Суть событий» на «Эхе Москвы». Ранее работал в журнале «Итоги», «Независимой газете», возглавлял книжные издательства.
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Часы, которые Сергей Пархоменко выставил на аукцион в первый день года, были подарены ему белорусским президентом в 1997 году. Журналист утверждал, что никогда их не...
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