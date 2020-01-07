Российский журналист продал подарок Лукашенко за полторы тысячи евро

Источник материала: Ежедневник



фото: facebook.com/serguei.parkhomenko

Часы, которые Сергей Пархоменко выставил на аукцион в первый день года, были подарены ему белорусским президентом в 1997 году. Журналист утверждал, что никогда их не носил.

Стартовая цена часов составляла 5 тыс. российских рублей, но постепенно поднялась до 110 тысяч рублей (почти 1,6 тыс. евро).

Вырученные деньги журналист планирует направить на поддержку сообщества «Диссернет», целью которого является противодействие злоупотреблениям и подлогам в области научной и образовательной деятельности в России.

Сергей Пархоменко ведет программу «Суть событий» на «Эхе Москвы». Ранее работал в журнале «Итоги», «Независимой газете», возглавлял книжные издательства.