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Российский журналист продал подарок Лукашенко за полторы тысячи евро

08.01.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Российский журналист продал подарок Лукашенко за полторы тысячи евро

фото: facebook.com/serguei.parkhomenko

Часы, которые Сергей Пархоменко выставил на аукцион в первый день года, были подарены ему белорусским президентом в 1997 году. Журналист утверждал, что никогда их не носил.

Стартовая цена часов составляла 5 тыс. российских рублей, но постепенно поднялась до 110 тысяч рублей (почти 1,6 тыс. евро).

Вырученные деньги журналист планирует направить на поддержку сообщества «Диссернет», целью которого является противодействие злоупотреблениям и  подлогам в области научной и образовательной деятельности в России.

Сергей Пархоменко ведет программу «Суть событий» на «Эхе Москвы». Ранее работал  в журнале «Итоги», «Независимой газете», возглавлял книжные издательства.  

 
 
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Часы, которые Сергей Пархоменко выставил на аукцион в первый день года, были подарены ему белорусским президентом в 1997 году. Журналист утверждал, что никогда их не...
 
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