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Все белорусские теннисистки покинули турнир в китайском Шэньчжэне

08.01.2020 17:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Все белорусские теннисистки покинули турнир в китайском Шэньчжэне
Фото из открытых источников

Александра Саснович (69-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира с призовым фондом около $650 тыс. в Шэньчжэне. В матче второго круга наша спортсменка в упорной борьбе уступила первой ракетке Китая Ван Цян (28) – 4:6, 6:0, 6:7 (5:7).

Все белорусские теннисистки покинули турнир в китайском Шэньчжэне Теннисистка Арина Соболенко вновь рассталась с тренером Дмитрием Турсуновым

Напомним, ранее из борьбы в одиночном разряде выбыла Арина Соболенко (11). Она также завершила выступление и в парном разряде вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. Белорусско-бельгийская пара неожиданно уступила японке Мисаки Дои и румынке Монике Никулеску – 5:7, 4:6.

На следующей неделе сильнейшие теннисистки сыграют на турнирах в австралийских Хобарте и Аделаиде. А с 20 января стартует первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020.

 
 
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Александра Саснович проиграла свой поединок в одиночном разряде, Арина Соболенко – в парном.
 
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