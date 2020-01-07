Все белорусские теннисистки покинули турнир в китайском Шэньчжэне

Источник материала: Аргументы и факты

Александра Саснович (69-е место в рейтинге WTA) не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира с призовым фондом около $650 тыс. в Шэньчжэне. В матче второго круга наша спортсменка в упорной борьбе уступила первой ракетке Китая Ван Цян (28) – 4:6, 6:0, 6:7 (5:7).

Напомним, ранее из борьбы в одиночном разряде выбыла Арина Соболенко (11). Она также завершила выступление и в парном разряде вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. Белорусско-бельгийская пара неожиданно уступила японке Мисаки Дои и румынке Монике Никулеску – 5:7, 4:6.

На следующей неделе сильнейшие теннисистки сыграют на турнирах в австралийских Хобарте и Аделаиде. А с 20 января стартует первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020.