Прокурор попросил расстрелять двух обвиняемых в убийстве учителя из Черикова

Дело об убийстве женщины с особой жестокостью рассматривает коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда на выездном заседании в Черикове. Сегодня прошли прения сторон.





Sputnik в среду в областном суде. "Прокурор попросил суд для двух обвиняемых в убийстве женщины высшую меру наказания – расстрел", – сообщилив среду в областном суде.





Прения сторон сегодня продолжались весь день.





"В четверг обвиняемые выступят с последним словом в суде", – сказали собеседники агентства.





Как следует из обвинения, женщине было нанесено около 140 ножевых ранений. Было установлено, что обвиняемые издевались над потерпевшие всю ночь, а затем, чтобы скрыть следы преступления, они подожгли дом.





По версии стороны обвинения, учитель-дефектолог СШ №2 Черикова обратилась в местный социально-педагогический центр с сообщением о том, что родная сестра обвиняемых ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по воспитанию малолетних детей и они находятся без присмотра. Ее братья 18 и 20 лет решили "отомстить за сестру".



