Познавательно-игровой час «Почему же именно елка?»

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Все мы любим красивый и сказочный обычай наряжать на новогодние праздники елку. Эта всемирная традиция имеет очень богатую историю, и без нее вряд ли можно представить празднование главных зимних праздников. Для каждого из нас это традиция, которая никогда не перестанет существовать.

Ребята посмотрели мультфильм «Рождество». Узнали, чем раньше наряжали елку, сколько лет песне «В лесу родилась елочка», где растет самая старая ель и много других интересных фактов. Поиграли в игры «Зимнее настроение», «Елочные украшения» и «Подарочный аукцион». Дружно пели песни и отгадывали загадки. Также для школьников была проведена экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества «Чудо Рождества».