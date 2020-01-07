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«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

08.01.2020 16:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

фото: kinoreporter.ru

Лента режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате 1,8 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Централ партнершип", занимающуюся прокатом картины. Комедия вышла на широкий экран в конце декабря.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными.

 
 
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Лента режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате 1,8 млрд рублей.
 
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