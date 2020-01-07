«Холоп» стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката

Источник материала: Ежедневник



фото: kinoreporter.ru

Лента режиссера Клима Шипенко собрала в российском прокате 1,8 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Централ партнершип", занимающуюся прокатом картины. Комедия вышла на широкий экран в конце декабря.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. Комедия повторяет мотив рождественских сказок, где отрицательные герои учатся на своих ошибках и становятся положительными.