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Вынесли приговор водителю лесовоза за ДТП в Ружанах, в котором погибли 6-месячная девочка и ее бабушка
Источник материала: Tut.by
Семь лет колонии-поселения получил водитель лесовоза за ДТП в Ружанах, в результате которого погибли 6-месячная девочка и ее бабушка. Об этом
Решение 8 января принял суд Пружанского района Брестской области. Суд посчитал водителя виновным в непринятии мер для надлежащего расположения и крепления перевозимого груза, а также превышении скорости, что повлекло «по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения» маме погибшего ребенка.
56-летнему водителю лесовоза назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок пять лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
ДТП в Ружанах, напомним,
По версии следствия, превышение скорости и ненадлежащее расположение и крепление груза стали причиной смертельной аварии.
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Вынесли приговор водителю лесовоза за ДТП в Ружанах, в котором погибли 6-месячная девочка и ее бабушка
Решение 8 января принял суд Пружанского района Брестской области. Суд посчитал водителя виновным в непринятии мер для надлежащего расположения и крепления...
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