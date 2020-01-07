Вынесли приговор водителю лесовоза за ДТП в Ружанах, в котором погибли 6-месячная девочка и ее бабушка

Источник материала: Tut.by

Семь лет колонии-поселения получил водитель лесовоза за ДТП в Ружанах, в результате которого погибли 6-месячная девочка и ее бабушка. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Фото: 1reg.by

Решение 8 января принял суд Пружанского района Брестской области. Суд посчитал водителя виновным в непринятии мер для надлежащего расположения и крепления перевозимого груза, а также превышении скорости, что повлекло «по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения» маме погибшего ребенка.

56-летнему водителю лесовоза назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

«Водителя мы забрали — отец хотел его убить». Что творилось в Ружанах, где бревна с лесовоза раздавили семью

ДТП в Ружанах, напомним, произошло в феврале 2019 года. Груженный лесом МАЗ перевернулся на главной улице Ружан — Косовской. Бревна свалились на пешеходов. Под завалом погибла 44-летняя жительница Ружан Лидия и ее 6-месячная внучка Ева. 25-летняя мама малышки Виктория получила тяжелые травмы.

По версии следствия, превышение скорости и ненадлежащее расположение и крепление груза стали причиной смертельной аварии.