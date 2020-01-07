Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от нуля до плюс 6 градусов.
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Гололедица и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 9 января
08.01.2020 19:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - от нуля до плюс 6 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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