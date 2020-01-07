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Первые станции третьей линии метро в Минске откроют ко Дню Независимости

08.01.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. К празднику заработают четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Новая ветка получит название «Зеленолужская» и соединит Зеленый луг и Курасовщину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первые станции третьей линии метро в Минске откроют ко Дню Независимости

Три станции готовы на 97 %. На «Ковальской Слободе» и «Вокзальной» дизайнеры уже приступили к оформлению интерьеров. Самая глубокая – «Юбилейная площадь» – готова наполовину. Здесь работы планируют завершить к началу марта.

Первые станции третьей линии метро в Минске откроют ко Дню Независимости

Обычно по делам бываю. Если куда-то подскочить надо, метро очень удобно. Всегда можно в час-пик воспользоваться, особенно в новогодние праздники.

У меня тут родители недалеко живут. Я уже жду, когда его откроют и проведут линию до моего дома на Богдановича.

Первые станции третьей линии метро в Минске откроют ко Дню Независимости

Людям быстрее доехать откуда-то издалека. А мне, как я тут живу, мне вообще замечательно: я в любой конец города могу доехать на метро.

Первые станции третьей линии метро в Минске откроют ко Дню Независимости

Теперь можно будет спокойно добраться в любую точку города.

Первые станции третьей линии метро в Минске откроют ко Дню Независимости

Я сам его строю. Работаю в «Метрострое», поэтому сами ждем, когда уже запустится третья линия.

Первые станции третьей линии метро в Минске откроют ко Дню Независимости

Также известно, что с 25 марта по 1 апреля будет остановлено движение поездов от «Фрунзенской» до «Каменной горки». Это связано со строительными работами. В это время планируется строить так называемую врезку, чтобы соединить вторую и третью ветки метро.

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Новости Беларуси. К празднику заработают четыре станции: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». Новая ветка...
 
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