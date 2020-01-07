Главные фитнес-тренды 2020 года

Источник материала: Ежедневник



фото: medaboutme.ru

Какими будут тренировки ближайшего будущего?

ff-mag рассказывает о главных трендах спортивной индустрии грядущего года.

Контроль состава тела

На рынке фитнес-продуктов сейчас представлены приборы, которые могут определить состав вашего тела. Они расскажут о проценте мышц, плотности костей, активной клеточной массе и даже о вашем биологическом возрасте. Это удобный способ оценивать прогресс от занятий.

Гаджеты и программы

Этот пункт связан с предыдущим. Сегодня существует множество программ, определяющих ваш пульс, уровень кислорода в крови, процент жира, уровень физической активности, фазы сна и прочее. На вашем смартфоне может быть установлена масса приложений, которые следят за состоянием на тренировке и во время отдыха. Они c удивительной точностью определяют ваши показатели и интегрируются друг с другом, создавая сеть с множеством переменных. Рекомендую начать пользоваться программами Polar Beat или MyZone.

Тренировки мышечных цепей

Тренд 2020 года — тренировка функциональных линий тела, а не его отдельных участков. Несколько назад на занятиях говорилось только о том, как распределять нагрузки для каждой группы мышц. Сейчас внимание уделяется линиям, в которые выстраиваются наши мышцы. Также они называются анатомическими поездами или мышечными цепями. Например, есть мышечная цепь, которая идет от подушечки большого пальца стопы по пятке и продолжается до самого затылка и ваших бровей. Эта единая линия осуществляет разгибание корпуса назад.

Осознанность

Еще один тренд — понимание причинно-следственных связей в вашем теле. Для того, чтобы похудеть, можно принять «чудо-таблетки» или обмотаться пленкой, а потом получить серьезные проблемы со здоровьем. Специалисты все чаще контролируют показатели здоровья и не позволяют вам ухудшать свое состояние ради сиюминутного результата. Основная идея осознанности — экологичные и безопасные для здоровья методы улучшения фигуры против быстрого и опасного изменения тела.

3D-тренинг

Раньше все было довольно просто: хочешь увеличить объем определенной части тела — поднимай руку, поднимай ногу, отводи и приводи бедро с отягощением. Сейчас все больше специалистов практикуют 3D-тренинг, в котором задействуются все доступные движения в одном суставе. Если раньше мы просто наклонялись на одной ноге с гантелью в руке, то сейчас мы делаем тот же наклон с гантелью, но добавляем разворот таза к опорной ноге и вращение бедра опорной ноги внутрь при наклоне.

Короткие тренировки

Все дорожат своим временем, но понимают, что здоровье — ключ к продуктивности. Поэтому даже в обеденное время многие стараются найти хотя бы 30 минут на спорт. На помощь приходят короткие и высокоинтенсивные занятия или тренировки ЕМS. Тайм-менеджмент в 2020 году коснулся даже фитнеса.

Групповые тренировки

В последнее время меньше людей хочет платить за персональный тренинг. И больше любителей фитнеса приходит на групповые занятия. Там они общаются, получают соревновательный стимул и эффективную нагрузку. Главная ценность такого формата — общение и создание сообщества, в котором у каждого есть масса единомышленников. Групповые занятия дают огромную психологическую поддержку.

Медицина в фитнесе

Часто клиенты, которые приходят в тренажерный зал, имеют те или иные особенности организма или боли. К счастью, сейчас на рынке обучения тренеров появляется много программ, рассказывающих о важности контроля показателей крови, оценке осанки, коррекции опорно-двигательного аппарата, устранении болей в опорно-двигательном аппарате, работе со сколиозом, оценке и корректировке состояния сердечно-сосудистой системы. Все это не может не радовать, ведь знания из сферы медицины дают тренерам возможность улучшить качество жизни их подопечных.

Детский фитнес

В последнее время в спортивных клубах все большее значение приобретает направление детского оздоровительного фитнеса. Появляются целые направления детского спорта с различными программами. Это удобно как для родителей, так и для детей. Взрослые могут отвести ребенка на занятия и отправиться на тренировку. А юные спортсмены в это время занимаются гимнастикой, танцами, единоборствами или водным спортом.