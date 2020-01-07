Продавцы тюбингов должны информировать покупателей о правилах безопасности. А делают ли они это?

Год назад в Минском районе, катаясь с горки на тюбинге, 9-летний мальчик ударился головой о фонарный столб и погиб. Через несколько дней в Витебске 11-летняя девочка на «ватрушке» столкнулась с деревом и получила травмы разной степени тяжести.





После этого на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли появилось сообщение о том, что продавцам тюбингов необходимо доводить «до сведения покупателей (путем размещения соответствующих информационных табличек в местах продажи тюбингов, а также на сайтах интернет-магазинов, реализующих тюбинги) информацию о необходимости использования средств защиты и соблюдения правил безопасности при катании на тюбингах».





Если говорить кратко, на сайте интернет-магазина, где продаются «ватрушки», должны разместить информацию о правилах безопасного использования тюбинга. Сделали торговцы это или нет?





Корреспондент агентства «Минск-Новости» изучила сайты 50 интернет-магазинов, которые продают тюбинги. И лишь на девяти из них увидела упоминание о правилах безопасного использования.

















Еще упоминали о правилах безопасности здесь:





Таким образом, на сайтах большинства интернет-магазинов (41 из 50) отсутствует информация о правилах безопасного катания на санках-«ватрушках». На некоторых в описании тюбингов даются характеристики, которые не соответствуют действительности: «Простые в управлении. Нет ограничений по возрасту». В одном из белорусских интернет-магазинов и вовсе предлагают покататься на «ватрушке», прицепив ее к автомобилю.









В первые дни 2020-го уже появилась первая жертва тюбинга в России. Четырехлетняя девочка 2 января, скатываясь с горы на тюбинге, врезалась в дерево. Ее доставили в больницу, где она скончалась на следующий день от черепно-мозговой травмы. Следователи сообщали, что место, где произошел несчастный случай, не было специально оборудовано для таких катаний. К слову, одно из требований техники безопасности — это катание в местах без крутых уклонов, при отсутствии препятствий (столбов, ограждений, деревьев, кустов, строений), при наличии достаточного для торможения места внизу склона.





А 5 января при катании на тюбинге погибла 45-летняя женщина в Омске. Она ударилась о столб. В данном случае следователи также заявили, что погибшая каталась по не предназначенной для этого трассе.





Поскольку в Минске и большинстве других городов Беларуси снега пока нет, у интернет-магазинов еще есть время разместить информацию о безопасном катании на тюбингах.



