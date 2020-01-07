ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иран намеренно не бил по районам, которые населены американцами?

08.01.2020 19:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Иран не хотел допустить гибель американцев в ходе ракетной атаки


Фото: marines.com

В Белом доме предполагают, что власти Ирана выбрали демонстрацию силы в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани

В администрации президента США растет убеждение, что в ходе ракетной атаки Иран намеренно не бил по районам, которые населены американцами, с целью не допустить их гибели. Об этом сообщает CNN.

 
Как пишет издание, должностные лица в Белом доме предполагают, что Иран, вероятно, решил послать сигнал США, а не предпринимать достаточно жесткие действия, чтобы вызвать военный ответ со стороны Соединенных Штатов. Таким образом, власти Ирана выбрали "пустую" демонстрацию силы в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани и стремятся к успокоению напряженности.

Издание пишет, что иранцам было известно, где находился военный персонал США, а также то, что в утренние часы он отдыхал. Однако ракеты упали близко от баз, хотя ожидалось, что могли поразить их.

"Мы могли это сделать, но мы этого не сделали",  – якобы гласит сообщение, которое направляют иранцы, заявил чиновник Госдепартамента.

США дали Ирану "возможность делать то, что им нужно, а не эскалацию с убийством американцев", заявил чиновник Белого дома.

Это был "умный ход" иранцев, которые поняли, что им придется нести несоизмеримые потери, если они убьют американцев, сказал он.

Напомним, что Ирак, Великобритания, Австралия, Канади и США заявили, что в результате ракетных ударов Ирана, никто из военных не был убит или ранен. Президент США Дональд Трамп сразу после ударов написал в Twitter, что "все хорошо". По его словам, предварительных сообщений о жертвах не было. Также стало известно, что Трамп планировал обращение к нации, но отложил его из-за отсутствия пострадавших и погибших на американских базах.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал ракетные удары, как "пропорциональные меры в целях самообороны", а не как акт войны. А глава Минобороны Ирана не исключил дополнительных действий против США в зависимости от их ответа.

 
Другие официальные представители Ирана сообщили государственными СМИ, что, по меньшей мере, 80 американцев были убиты в результате ударов и эти потери якобы скрывают от общественности. Никаких доказательств информации предоставлено не было.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иран не хотел допустить гибель американцев в ходе ракетной атаки
 
Новости дня
Новости разные
 
Продавцы тюбингов должны информировать покупателей о правилах безопасности. А делают ли они это?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика