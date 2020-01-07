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Авиакатастрофа в Иране: связь не работала

08.01.2020 18:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Фото: Andras Soos / Reuters

Пилоты самолета «Боинг-737», потерпевшего крушение в Иране, не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом. Об этом в среду, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Как отметил представитель Организации гражданской авиации Ирана, беспроводная связь между лайнером и диспетчерами оборвалась сразу после взлета в аэропорту имени имама Хомейни, пишет lenta.ru
Украинский «Боинг-737» потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. Изначально представительство Киева в Иране объявило, что версия теракта не рассматривается как вероятная, однако затем дипмиссия объявила все заявления о причинах катастрофы неофициальными и подчеркнуло, что единственным достоверным источником по этому поводу может быть следственная комиссия.

Ранее сообщалось, что все черные ящики упавшего самолета найдены, комиссия начала расследование причин катастрофы. При этом Иран отказался отправить в компанию Boeing черные ящики с разбившегося лайнера.
 
 
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Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами
 
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