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Сколько новогодних елок купили случчане в 2019 году
08.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В ГЛХУ Слуцкий лесхоз подвели итоги предновогодней торговли елками в 2019 году,
В преддверии Рождества и Нового 2020 года лесхоз реализовал населению и организациям Слуцкого района 2023 новогодних деревьев. А это на 11% больше, чем в прошлом, 2018 году.
Кроме срубленных елей и сосен, все большей популярностью у жителей региона в последние годы пользуются зелёные красавицы в кадках.
МЛЫН.BY
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В ГЛХУ Слуцкий лесхоз подвели итоги предновогодней торговли елками в 2019 году - продажи живых деревьев оказались на 11% выше, чем в декабре 2018-го.
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