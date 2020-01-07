Сколько новогодних елок купили случчане в 2019 году

Источник материала: Слуцк Город





В ГЛХУ Слуцкий лесхоз подвели итоги предновогодней торговли елками в 2019 году, сообщает МЛЫН.

В преддверии Рождества и Нового 2020 года лесхоз реализовал населению и организациям Слуцкого района 2023 новогодних деревьев. А это на 11% больше, чем в прошлом, 2018 году.

Кроме срубленных елей и сосен, все большей популярностью у жителей региона в последние годы пользуются зелёные красавицы в кадках.

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