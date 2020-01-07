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Сколько новогодних елок купили случчане в 2019 году

08.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сколько новогодних елок купили случчане в 2019 году

В ГЛХУ Слуцкий лесхоз подвели итоги предновогодней торговли елками в 2019 году, сообщает МЛЫН.

В преддверии Рождества и Нового 2020 года лесхоз реализовал населению и организациям Слуцкого района 2023 новогодних деревьев. А это на 11% больше, чем в прошлом, 2018 году. 

Кроме срубленных елей и сосен, все большей популярностью у жителей региона в последние годы пользуются зелёные красавицы в кадках. 

МЛЫН.BY

 
 
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В ГЛХУ Слуцкий лесхоз подвели итоги предновогодней торговли елками в 2019 году - продажи живых деревьев оказались на 11% выше, чем в декабре 2018-го.
 
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