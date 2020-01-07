Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт













Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились. «Именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», — пояснил он.





Сейчас основной версией считается возгорание двигателя. По словам Лукашевича, это не причина, а следствие происшествия на борту. «Более того, на видео [падения] — если оно подлинное — видно, что самолет падал под углом 25 градусов и уже горел, то есть он уже был неуправляем», — добавил собеседник телеканала.





Он отметил, что повреждения, обнаруженные на обломках судна, могли появиться в том числе из-за осколочно-фугасной части зенитной управляемой ракеты. При этом по всем признакам самолет взорвался при ударе об землю.





Вопросы у авиаэксперта возникли и иранским властям, которые не закрыли свое воздушное пространство на фоне разгорающегося конфликта с Вашингтоном. Действия Тегерана в плане безопасности авиасообщений он назвал преступными.





Ранее посольство Украины в Иране назвало приоритетной версией крушения технические неполадки и исключило вариант теракта. Вскоре это сообщение было отредактировано, упоминание возможных причин из него убрали.





Украинский Boeing 737 упал в районе аэропорта иранского Тегерана почти сразу после вылета утром 8 января. На борту находилось 168 человек, все погибли.