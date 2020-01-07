Украина отправляет спецгруппу для расследования причин катастрофы

Украина отправляет в Иран специальную группу для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин катастрофы Boeing-737 и репатриации тел погибших граждан Украины. Решение принято на внеочередном заседании правительства, сообщает пресс-служба президента Украины.









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news.tut.by Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе», — отметил Владимир Зеленский. «Сегодня вечером в Иран выходит наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Среди них — представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и „Международных авиалиний Украины“, пишетВсе они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе», — отметил





Ранее стало известно, что в связи с крушением самолета в Украине возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».





«Наш приоритет — установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу», — подчеркнул президент.

Черные ящики расшифруют в Иране

Иран не планирует отдавать Украине найденные черные ящики — их расшифруют в лаборатории в Тегеране. Об этом местному изданию ISNA сообщил генеральный директор Бюро реагирования на стихийные бедствия в гражданской авиации Хасан Резаифар.





«Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа проводится уполномоченной государственной лабораторией. Это будет сделано в Иране», — цитирует чиновника агентство ISNA.





Как пишет 112.ua, поскольку во Франции были выпущены двигатели разбившегося самолета, то ее тоже привлекут к расследованию.





Готовность «помочь любым способом» высказала и компания Boeing.





«Это трагическое событие, и наши искренние мысли сейчас с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы контактируем с нашим клиентом-авиакомпанией и выступаем на его стороне в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом», — говорится в Twitter компании.





Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился сегодня рано утром в Тегеране. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.





Иранские власти заявили, что причиной крушения стала техническая неисправность.



