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На «Беларусьфильме» есть костюмы из сериала «Чернобыль». Вот какие

08.01.2020 18:32 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы приложили руку к созданию, пожалуй, самого обсуждаемого сериала года. Реквизит киностудии «Беларусьфильм» задействовали при съемках «Чернобыля», пишет СТВ.

Галина Бугара, начальник цеха подготовки съемок РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм», рассказала: «Мы предоставляли костюмы – более двух тысяч единиц костюмов и реквизита на этот сериал. В эти костюмы были одеты партийные руководители, которые там есть, работники ЧАЭС. Вот, например, даже сохранились на английском языке надписи: Фомин, Брюханов».

Когда его застала эта весть, ответил на телефонный звонок, он был дома, находился в спальне в пижаме.

Напомним: весной 2019-го художники сериала «Чернобыль» в интервью рассказали, как проходили съемки, и тоже упомянули одежду, взятую на «Беларусьфильме»: «Мы хотели, чтобы все костюмы были настолько аутентичными, насколько это возможно. Одежда советских людей сильно отличалась от того, что носили европейцы. <…> Огромная часть нашей литовской команды говорила по-русски, поэтому они легко находили на российских сайтах оригинальные образцы рабочей или медицинской униформы. А еще мы были на «Беларусьфильме» и в государственном архиве костюмов в Киеве, где искали и брали в аренду вещи эпохи».

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Беларусы приложили руку к созданию, пожалуй, самого обсуждаемого сериала года. Реквизит киностудии «Беларусьфильм» задействовали при съемках «Чернобыля», пишет...
 
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