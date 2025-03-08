«Было ощущение, что я слишком много на себя взвалила, одну из студий даже пришлось продать». Мама и дочь вместе создали и развивают бизнес на массаже и SPA-услугах

Источник материала: ProBusiness



Светлана (справа) и Анастасия Макейчик.

Это история о семье, где любовь к делу передается от мамы к дочке. Светлана Макейчик больше двух десятков лет занимается массажем. Долгое время была в найме, а потом ушла на вольные хлеба. Первый опыт предпринимательства привел к созданию сети массажных кабинетов при фитнес-клубах. Но потом она рискнула и стала строить собственное пространство. Позвав в команду дочь Анастасию, она не только передала ей опыт, но и доверила создание полноценного бизнеса. Теперь Светлана обучает молодых мастеров, а дочь отвечает за развитие студии эстетики лица и тела «RESOURCE». «Про бизнес» узнал у предпринимательниц о нюансах красивого дела.

«Клиенты нас отдельно не идентифицировали, считали частью клубов»

Светлана Макейчик:

— Массажем я занимаюсь уже 25 лет. После окончания медучилища в Минске какое-то время работала медсестрой в больнице, а затем пошла на месячные курсы по лечебному массажу, научилась там восстановлению и физиотерапии. Сначала работала по этой специальности в 7-й клинической больнице и на полставки в детской, а с 1999 года — в кабинете по коррекции фигуры. После рождения дочери в 2000-м году меня пригласили в салон красоты, там я проработала до 2012 года.

С 2002-го мне также предложили стать бренд-тренером известной французской косметической линии, я вела семинары и обучала специалистов работать с этой косметикой. Нас, тренеров, самих обучали французы, мы 2 раза в год ездили в Париж для повышения квалификации, а затем уже эти знания передавали белорусским мастерам. Этим я занималась 17 лет.

В 2015 году я решила уйти на «вольные хлеба», клиентская база у меня была достаточно большая. Мои клиенты предложили мне арендовать кабинет на базе фитнес-клуба. И здесь уже начался бизнес по-серьезному — у меня появились первые сотрудники, а через 7 лет у меня уже было 6 массажных кабинетов в Минске.



Светлана Макейчик.

В 2021-м я решила, что мне нужен помощник: одна я с таким объемом работы уже не справлялась. Лучше всего на эту роль подошла моя дочь Анастасия — ей как раз было 24 года, она получила высшее образование экономиста по специальности «бизнес-администрирование». Я понимала, что у нее более «живой» мозг, она лучше меня понимает в продвижении. Так она стала моей правой рукой в семейном бизнесе.

А через год Анастасия почувствовала, что мы уже готовы выйти из-под крыла фитнес-центра и уйти в свободное плавание, то есть открыть самостоятельную студию. Дело в том, что клиенты нас отдельно не идентифицировали, считали частью клубов, а это не позволяло развивать свой бренд.





Анастасия Макейчик:

— В 2022 году маме поступило предложение помочь открыть знакомым массажный салон в Дубае, обучить сотрудников разным техникам массажа и качественную сервису. Получилось так, что я стала полноценным директором и открывать свою студию на Скрыганова пришлось мне одной.

«На подготовку потратили около $ 2000 и один месяц»

Анастасия Макейчик:

— Мы решили сделать полный ребрендинг. Так появился «RESOURCE» — с новым логотипом и фирменным стилем. Будущий интерьер студии я прорисовала сама, спасибо игре SIMS! За основу взяла зеленый цвет, потому что это цвет спокойствия, свежести и обновления.

В помещении в 60 метров мы сделали косметический ремонт — нужно было поменять гипсокартонную перегородку, освежить стены, докупить кое-какую мебель и, собственно, переехать с некоторых спа-кабинетов в фитнес-центрах. На подготовку потратили около $ 2000 и один месяц. Мы прилично сэкономили за счет того, что в помещении уже было оборудование и кое-какая мебель. Один сотрудник переехал вместе с нами, параллельно я искала еще одного массажиста.



Анастасия Макейчик.

У нас были планы, что когда-нибудь в будущем мы перевезем и остальные кабинеты в новые студии, но все произошло быстрее. Маме написал ее коллега (тоже владелец студии) о том, что он переезжает и освобождается хорошее место на Филимонова. Так что пришлось забыть про «плавно и постепенно» — я поняла, что мы не можем упустить это шикарное готовое помещение! К тому же, администратор той студии выразила желание остаться работать уже у нас — а хорошего специалиста найти непросто.

Конечно, открывать почти одновременно 2 студии в разных районах города — задача со звездочкой. Практически за 1 день я перевезла всю мебель и оборудование в новую студию, сделала генеральную уборку и подготовила к открытию. И уже на следующий день мы принимали клиентов.

«Оказалось, что финмодель у нас не сходится, поэтому одну из студий мы продали»

Анастасия Макейчик:

— Когда я стала руководителем, то погрузилась в цифры и увидела, что финмодель у нас не сходится. Многое мы не могли себе позволить. А из-за того, что я разрывалась между двумя студиями, обе работали не в полную силу. У меня было ощущение, что я слишком много на себя взвалила.

Вопреки нашим ожиданиям, студия на Скрыганова развивалась не слишком хорошо, постоянно «минусила» (в отличие от студии на Филимонова). Как раз в этот момент из Дубая вернулась мама, и мы приняли решение сфокусироваться на одной студии и развить ее до хорошего уровня. Продали студию на Скрыганова, а вырученные средства вложили в «RESOURCE» на Филимонова.

Теперь мы предлагаем разные виды массажа лица и тела, комплексные SPA-программы, SPA-ритуалы, программы по коррекции фигуры, а также уходы за лицом. Наша флагманская процедура — SPA для двоих. Каждый может выбрать для себя лучшую программу, мы всегда «топим» за индивидуальный подход к каждому. Часовой классический массаж — наша популярная процедура — стоит 85 рублей, синхронный для пары — 180 рублей. Самая дорогая услуга — 2-х часовой массаж с обертыванием и скрабированием стоит 170 рублей на одного и 360 для пары.





В день принимаем в среднем 10−12 клиентов. В самый «забитый» день у нас было 23 гостя. Сезон — с октября по май, а самые прибыльные месяцы — декабрь, февраль и март. В эти месяцы мы обычно сособенно держим себя наготове.

Летом мы чаще делаем специальные предложения, рассылки, участвуем в различных мероприятиях как партнеры и сами организовываем «клиентские дни». Прошлым летом у нас был классный тематический клиентский день «Гавайская вечеринка» — мы предлагали самые популярные услуги по приятным ценам, специалисты встречали гостей в гавайских украшениях и мы дарили клиентам угощения из свежих фруктов и лимонады.

Считается, что на массаж и другие процедуры для тела и лица больше ходят женщины — но у нас доля мужчин также достаточно большая, соотношение женщин и мужчин примерно 60% на 40%. Мужчины ходят и на массажи, и на уход за лицом, — в основном это предприниматели возраста 40+. Чаще всего они или близко живут, либо недалеко от нас работают.

«Лучше всего у нас работает сарафанное радио»

Анастасия Макейчик:

— У нас осталась достаточно большая клиентская база еще со времен спа-кабинетов в фитнес-центрах: некоторые приходят к нам до сих пор. Мы тесно взаимодействуем с каждым клиентом: поздравляем с праздниками, предлагаем специальные предложения, бонусы.

Используем и партнерские программы, сотрудничаем с банками, с ИТ-компаниями. А еще выступаем партнерами на мероприятиях. Например, представляли «RESOURCE» на «Big Jumping Open Air», а также были партнером «Конгресса коллабораций» — наши специалисты прямо на этих мероприятиях делали массаж. Это достаточно необычный формат, который очень нравится участникам.

У нас разные каналы и источники привлечения новых клиентов:

Лучше всего у нас работает сарафанное радио . Наши гости рекомендуют нас своим знакомым, семьям.

. Наши гости рекомендуют нас своим знакомым, семьям. Instagram. Рекламу запускаем только через кнопку «Продвигать», снимаем много рилсов, каждый день у нас в среднем около 20 подписок.

Рекламу запускаем только через кнопку «Продвигать», снимаем много рилсов, каждый день у нас в среднем около 20 подписок. Собственный сайт , где люди могут оставить заявку.

, где люди могут оставить заявку. Реклама в Яндекс-картах .

. Подарочные сертификаты. Их могут зайти и купить даже спонтанно — просто люди с улицы.

Их могут зайти и купить даже спонтанно — просто люди с улицы. Телеграм-канал.

Интеграции с блогерами.

В целом на рекламу в месяц уходит около $ 200. Раньше тратили больше тысячи долларов (в том числе платили таргетологу), а эффект был меньше. Сейчас продвигаю соцсети и разрабатываю маркетинговые мероприятия сама и получается даже эффективнее.





«Почти год у нас была дичайшая текучка кадров»

Анастасия Макейчик:

— Этот бизнес только внешне кажется простым. На самом деле внутри много нюансов и сложностей. Например, очень мешает непостоянство клиентов. У нас такая услуга, на которую люди не ходят постоянно (как на коррекцию ногтей, наращивание ресниц или окрашивание волос). Обычно люди приходят на сеансы массажа курсами несколько раз в год. А хотелось бы, чтобы массаж был на постоянной основе у всех (особенно у тех, у кого сидячий образ жизни) как элемент профилактики здоровья и источник внутреннего ресурса.

Столкнулись мы и с проблемой распределения ролей в управлении. Первое время я ощущала небольшой дискомфорт — мы притирались работать вместе с мамой, приходить к согласованным решениям. После маминого отъезда я сама занималась всем оперативным управлением, лишь консультировалась с ней по некоторым моментам. Сейчас, когда мама вернулась из очередной поездки в ОАЭ, мы пришли к распределению ролей — я занимаюсь студией, а мама сосредоточилась на обучении специалистов, у нее в этом огромный опыт и в Минске работает ее школа.





Кроме того, я уже поняла, что не хочу пахать «24 на 7», как раньше. Поэтому какие-то задачи я делегировала администратору — это моя правая рука, остальные процессы мы также выстроили так, чтобы «работало само».

Мне нравится, чем я занимаюсь, но иногда накатывает, потому что ни на минуту не могу расслабиться, нужно держать постоянный фокус на работе. Даже несколько раз поймала себя на ощущении, что чувствую что-то похожее на депрессию, энергии совсем не было. Сейчас я уже нащупала грань между работой и своим комфортом: мне помогают наши же релаксирующие процедуры и массажи. Один день в месяц я не делаю ничего по работе — смотрю сериалы, читаю, варю свечи, рисую картины и не залажу в телефон.

Пришлось пережить и непростые отношения с сотрудниками. Первое время специалистам было со мной сложновато — они привыкли к стилю управления мамы, а у меня другие взгляды на работу, стандарты. К тому же, я была моложе их всех. Почти год у нас была дичайшая текучка кадров — только мастер пришел и к нему уже начали идти постоянные клиенты, как он — оп! — и увольняется. Опять нужно искать замену.





Дело еще в том, что у нас достаточно высокая планка к сотрудникам и мы брали не новичков, а уже состоявшихся специалистов. Они достаточно быстро обзаводятся клиентской базой и уходят в свои кабинеты. Но мы пережили этот период. Теперь у нас укомплектованный штат из 8 человек, два высококлассных специалиста на смене работают в 2-х кабинетах. А мама регулярно обучает их самым работающим мировым техникам.

«В планах — выездное SPA-обслуживание»

Анастасия Макейчик:

— Часто слышим от клиентов: «Вот бы вас телепортировать к себе домой!». По словам мамы, такой сервис достаточно распространен в Эмиратах, и она знает, как его проводить. Это навело нас на мысль о том, что в этом году стоит организовать выездное SPA-обслуживание, своего рода «Home service».

А еще продумываем идею проводить тематические девичники на базе нашей студии с привлечением различных специалистов (нейрографика, гвоздестояние и т.д.). Конечно, завершать это будем сеансом массажа, общением и фуршетом.